Sevilla, 12 de mayo de 2026 — El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde hoy al decreto que regula las ayudas directas destinadas a los afectados por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, ha detallado que la partida total asciende a 1,5 millones de euros, destinados a paliar los daños sufridos por las víctimas y sus familiares.

El decreto establece un sistema de compensaciones económicas estructurado según la afectación de los damnificados, además de medidas fiscales de acompañamiento.

Desglose de las ayudas económicas

La Junta ha definido cuantías específicas para los dos grupos principales de afectados:

Familiares de fallecidos: Se han destinado 663.000 euros para los allegados de las 46 víctimas mortales. Cada familia recibirá una indemnización de 14.424 euros por fallecido.

Se han destinado para los allegados de las 46 víctimas mortales. Cada familia recibirá una indemnización de por fallecido. Lesionados: Las ayudas para los heridos se calcularán en función de la gravedad de los daños físicos, con un baremo que oscila entre los 481 euros (lesiones leves) y los 16.828 euros (lesiones de mayor gravedad).

Beneficios fiscales y plazos de pago

Una de las novedades de este decreto es la protección fiscal de las indemnizaciones. El Gobierno andaluz ha dispuesto que estas cantidades no tributen en el tramo autonómico del IRPF, garantizando que los beneficiarios perciban el importe íntegro.

En cuanto a la ejecución de los pagos, se realizarán mediante un pago único en un plazo máximo de dos meses a partir de la publicación oficial del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Compromiso con «la verdad» y la justicia

Durante la rueda de prensa, Carolina España ha reafirmado el compromiso político del Gobierno de Juanma Moreno con el esclarecimiento de los hechos. La portavoz ha señalado que, más allá del apoyo económico, la Junta espera que la acción de la justicia permita «conocer la verdad de lo ocurrido» y que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes.

«Estamos siempre al lado de las víctimas, hasta el final, para conocer la verdad y garantizar que una tragedia así no vuelva a ocurrir», subrayó España.

Estas declaraciones se producen en un contexto de alta sensibilidad política, tras la mención del accidente en el debate electoral celebrado este lunes, reafirmando la postura del Ejecutivo regional de mantener el apoyo institucional a los afectados hasta que se cierre el proceso judicial.