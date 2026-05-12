El santoral católico celebra hoy, 13 de mayo, a San Andrés Huberto Fournet, fundador y apóstol de la caridad. La Iglesia recuerda su entrega al servicio de quienes más necesitaban acompañamiento.

Este miércoles 13 de mayo, en el ritmo ordinario del año litúrgico, es una buena ocasión para volver a la historia de un sacerdote francés que impulsó una obra concreta: el Buen Pastor, con atención especial a las mujeres en situación de riesgo y abandono.

San Andrés Huberto Fournet

Andrés Huberto Fournet nació en Francia y fue llamado a la vida eclesial. Con el tiempo, su vocación tomó un rumbo muy marcado por la cercanía pastoral y por una atención insistente a los más vulnerables. Su trayectoria, propia de la plena época contemporánea, ayuda a entender cómo la respuesta cristiana también se encarna en instituciones, no solo en gestos sueltos.

En su ministerio, Fournet se vinculó al impulso de la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Este carisma se centró en el acompañamiento y la educación, especialmente orientado a mujeres que necesitaban amparo, orientación y un camino de reintegración. No se trató de una idea abstracta: se tradujo en una obra organizada, con formación y disciplina espiritual.

Un rasgo clave de su vida fue la convicción de que la caridad requiere método y constancia. Fournet alentó a sus hermanas a sostener una espiritualidad de servicio: cuidar, corregir con misericordia y acompañar en el día a día. Así, el nombre Buen Pastor no quedó como un título, sino como un estilo pastoral.

Su legado perdura por la continuidad de la misión de la congregación y por la memoria eclesial de su figura como sacerdote comprometido. En el santoral, la figura de San Andrés Huberto Fournet sigue siendo un punto de referencia para quien busca comprender cómo la fe cristiana se expresa en instituciones de ayuda y en la atención concreta a los necesitados.

Otros santos que se celebran el 13 de mayo

Santa Gemma de Sulmona : virgen, vinculada a la tradición italiana de santidad femenina.

: virgen, vinculada a la tradición italiana de santidad femenina. Santa Gliceria de Trajanópolis : santa de la Antigüedad, venerada con el nombre de Gliceria en la tradición oriental.

: santa de la Antigüedad, venerada con el nombre de en la tradición oriental. Santa Inés de Poitiers : santa recordada en Poitiers , figura de devoción histórica en el calendario cristiano.

: santa recordada en , figura de devoción histórica en el calendario cristiano. San Juan Silenciero : religioso y escritor espiritual, conocido por su énfasis en la vida contemplativa.

: religioso y escritor espiritual, conocido por su énfasis en la vida contemplativa. Santa María Mazzarello : santa asociada al carisma educativo y al servicio de la Iglesia en su tiempo.

: santa asociada al carisma educativo y al servicio de la Iglesia en su tiempo. San Pedro de Regalado : religioso franciscano, venerado por su vida de oración y predicación en la tradición española.

: religioso franciscano, venerado por su vida de oración y predicación en la tradición española. San Servacio de Tongres : obispo, relacionado con Tongres , cuya memoria aparece ligada al testimonio cristiano temprano.

: obispo, relacionado con , cuya memoria aparece ligada al testimonio cristiano temprano. Beata Magdalena Albrici: beata italiana, destacada por su vida de entrega y servicio en la historia de la Iglesia.

Significado litúrgico y tradiciones del 13 de mayo

En torno al 13 de mayo, en muchas localidades se mantiene la costumbre de dedicar la oración del día a los santos que sostienen carismas concretos. Con frecuencia se recuerda a San Andrés Huberto Fournet invocando su patronazgo sobre el Buen Pastor y pidiendo por quienes buscan reintegrarse y por las obras de caridad nacidas del Evangelio. También es habitual que, además de la misa y el rezo, se haga una oración especial por la vocación y por la formación de quienes se entregan al servicio de los demás.