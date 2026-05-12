Ya se puede consultar el resultado de la Bonoloto correspondiente al sorteo de este martes 12 de mayo de 2026. La combinación ganadora se actualizará cuando Loterías y Apuestas del Estado publique los números oficiales del sorteo.

La Bonoloto es uno de los juegos más populares en España y permite a los participantes optar a premios en distintas categorías, en función del número de aciertos conseguidos en cada boleto.

Resultado de la Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto es:

Números: X, X, X, X, X y X

Complementario: X

Reintegro: X

Este artículo se actualizará a partir de las 21:30 horas, cuando se conozca el resultado oficial del sorteo de la Bonoloto.

Cómo comprobar si mi boleto de la Bonoloto está premiado

Para comprobar si un boleto de la Bonoloto ha sido premiado, los jugadores deben comparar los números de su apuesta con la combinación ganadora del sorteo. También es importante revisar el número complementario y el reintegro, ya que pueden determinar premios en diferentes categorías.

Los premios menores pueden cobrarse habitualmente en puntos de venta autorizados, mientras que los premios de mayor importe deben gestionarse según las indicaciones oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por el organismo oficial correspondiente.