Compruebe la combinación ganadora y el código del ‘Joker’ del sorteo celebrado este sábado por Loterías y Apuestas del Estado, con un bote acumulado en la Categoría Especial

La Primitiva ha vuelto a convocar este sábado 28 de marzo de 2026 a miles de apostantes en toda España en una de las citas más tradicionales del calendario de juegos de azar de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo, celebrado mediante el sistema de bombos múltiples, ha definido la combinación de seis números, el complementario, el reintegro y el código asociado al sorteo del ‘Joker’. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial con el reparto de premios por categorías estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

Este sorteo de sábado permite a los participantes optar a la Categoría Especial, destinada a aquellos boletos que logren el acierto de los seis números de la combinación principal más el número correspondiente al reintegro. La jornada ha transcurrido con la sobriedad habitual, bajo la supervisión de los organismos de control que garantizan la transparencia en la extracción de cada una de las bolas en el salón oficial.

Combinación ganadora y resultados del sorteo

Los números agraciados en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de marzo, se detallan a continuación mediante la combinación de figuras extraídas:

Combinación ganadora: Los seis números premiados han sido X , X , X , X , X e X .

Los seis números premiados han sido , , , , e . Número Complementario: La extracción adicional para los acertantes de cinco números ha correspondido al X .

La extracción adicional para los acertantes de cinco números ha correspondido al . Reintegro: El número premiado con la devolución del importe de la apuesta ha sido el X .

El número premiado con la devolución del importe de la apuesta ha sido el . Joker: El código de siete cifras asociado a este sorteo especial ha sido el XXXXXXX.

Verificación y cobro de premios

Los jugadores que hayan participado en esta jornada pueden comprobar sus boletos para identificar si su apuesta coincide con alguna de las categorías de premios previstas, que se distribuyen desde el reintegro hasta los seis aciertos más el reintegro.

Se informa a los lectores de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que se consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los resultados finales podrán verificarse a partir de las 21:30 horas. Para una comprobación segura y con validez jurídica, se recomienda acudir a los puntos de venta oficiales de la red de Loterías y Apuestas del Estado o consultar su página web institucional.

Los premios derivados del sorteo de este sábado tienen un plazo de caducidad de tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del mismo. Asimismo, cabe recordar que los premios que superen el importe exento fijado por ley —fijado actualmente en 40.000 euros— están sujetos a una retención tributaria del 20% sobre la cantidad que exceda dicha cifra.