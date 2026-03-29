Los españoles podrán disfrutar de una jornada especialmente favorable para el consumo eléctrico este domingo 29 de marzo. El precio medio de la luz se sitúa en 0,0944 €/kWh, una cifra que permite un respiro en la factura doméstica y convierte esta jornada en una oportunidad ideal para poner en marcha los electrodomésticos de mayor consumo.

El semáforo energético marca color verde para toda la jornada, confirmando que será un día propicio para el ahorro. La diferencia entre la hora más cara y la más barata es moderada, lo que ofrece flexibilidad para organizar las tareas domésticas sin restricciones excesivas.

Las horas clave para maximizar el ahorro

Los consumidores que busquen optimizar su factura eléctrica deberán prestar especial atención a las 19:00-20:00 horas, momento en el que el precio tocará su mínimo diario con 0,0848 €/kWh. Esta franja vespertina se convierte en la ventana perfecta para poner en marcha la lavadora, el lavavajillas o cualquier electrodoméstico de alto consumo.

Por el contrario, habrá que evitar el tramo de 08:00-09:00 horas, cuando el precio alcance su máximo diario con 0,1103 €/kWh. Este pico matutino coincide con el arranque de la actividad económica y el mayor consumo industrial, lo que encarece la electricidad durante esa hora específica.

La franja más económica del día se establece con un precio promedio de 0,09 €/kWh, ofreciendo múltiples oportunidades de ahorro a lo largo de la jornada.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada arranca con precios contenidos, en torno a 0,0949 €/kWh en la primera hora, manteniéndose estables hasta las primeras horas del alba. Durante la mañana, se produce el único repunte significativo del día, con el pico de las 08:00-09:00 horas, para después descender gradualmente hasta valores más favorables.

La tarde presenta el mejor comportamiento para el consumidor, con una progresiva bajada que culmina en el mínimo diario de las 19:00-20:00 horas. La noche cierra la jornada con precios estables y moderados, manteniéndose por debajo de 0,094 €/kWh en las últimas horas del día.

Precio de la luz por horas