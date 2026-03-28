Compruebe la combinación ganadora del sorteo ordinario celebrado este sábado, que ofrece nuevas oportunidades de premio tras las extracciones diarias de Loterías y Apuestas del Estado

La Bonoloto ha celebrado este sábado 28 de marzo de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor arraigo y participación en España debido a su frecuencia y accesibilidad. Los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han determinado la combinación de seis números, el complementario y el reintegro en una jornada que genera una notable expectación entre los apostantes de toda la geografía nacional.

La participación en este sorteo, regulado por la normativa de Loterías, permite optar a diferentes categorías de premios en función de los aciertos obtenidos sobre la combinación principal. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial del reparto de premios estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

Combinación ganadora y resultados del sorteo

Los números correspondientes al sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 28 de marzo, se detallan a continuación mediante la combinación de figuras extraídas:

Combinación ganadora: Los seis números agraciados han sido 06 07 10 14 18 44

Los seis números agraciados han sido Número Complementario: La extracción adicional para los acertantes de cinco números ha correspondido al 32

La extracción adicional para los acertantes de cinco números ha correspondido al Reintegro: El número premiado con la devolución del importe de la apuesta ha sido el 03

Verificación y cobro de premios

Los participantes en el sorteo de hoy pueden comprobar sus boletos para conocer si han resultado agraciados en alguna de las categorías de premios, que van desde los seis aciertos hasta el reintegro, pasando por la categoría especial de cinco aciertos más el número complementario.

Se informa a los usuarios de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que se consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los resultados definitivos podrán consultarse a partir de las 21:30 horas. Para una comprobación segura y con validez legal, se recomienda acudir a la red de administraciones de Loterías y Apuestas del Estado o verificar el boleto a través de la página web oficial del organismo regulador.

Aquellos boletos que resulten premiados tienen un plazo de caducidad fijado en tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Asimismo, cabe recordar que los premios que superen el límite exento fijado por la ley están sujetos a la retención tributaria correspondiente del 20%.