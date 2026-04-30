El número 573, conocido popularmente como «El Conejo», resulta agraciado en la extracción diaria de la institución humanitaria

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este jueves 30 de abril de 2026 su tradicional sorteo diario, una cita que constituye un pilar fundamental para la financiación de sus proyectos sociales en la ciudad autónoma. En esta última jornada del mes, el azar ha designado una combinación que, dentro del glosario de términos tradicionales que manejan tanto vendedores como participantes, recibe una denominación singular.

Combinación ganadora y denominación popular

Tras el acto oficial de extracción, el número premiado en el sorteo de hoy ha sido el: 573

Fiel a la costumbre local de asociar cada cifra con una «mota» o nombre específico, el 573 es identificado en Ceuta como «El Conejo». Esta nomenclatura, transmitida de generación en generación, forma parte de la identidad de un sorteo que va más allá del juego de azar, convirtiéndose en un acto de compromiso ciudadano con la labor de la institución.

Labor social y destino de la recaudación

La participación en este sorteo diario permite a la Cruz Roja de Ceuta obtener los recursos necesarios para intervenir en diversas áreas de auxilio y asistencia. La recaudación obtenida este jueves se destinará de forma íntegra a sufragar los programas que la organización mantiene activos en beneficio de los colectivos más vulnerables de la ciudad autónoma.

Entre las principales líneas de actuación que se ven fortalecidas gracias a la solidaridad de los ceutíes se encuentran los programas de inclusión social, la atención a personas mayores, el apoyo a la infancia en riesgo de exclusión y el mantenimiento de los servicios de socorro y emergencias que operan de manera permanente en la localidad.

Procedimiento para el cobro de premios

Aquellos ciudadanos que posean el boleto con el número 573 deben seguir los cauces oficiales establecidos por la organización para proceder al cobro de sus premios:

Presentación del boleto: Es condición indispensable presentar el cupón original físico. Este debe encontrarse en buen estado de conservación, sin tachaduras ni roturas que impidan su correcta validación. Puntos oficiales: Los interesados pueden dirigirse a la sede central de la Cruz Roja Española en Ceuta o consultar con los vendedores oficiales debidamente autorizados que se distribuyen por los distintos puntos de la ciudad.

La Cruz Roja de Ceuta reitera su agradecimiento a la ciudadanía por el respaldo constante a esta iniciativa, que permite transformar cada aportación individual en una ayuda directa para quienes más lo necesitan en la comunidad.