El Real Betis recibe hoy, domingo 3 de mayo, al Real Oviedo en el Estadio La Cartuja, en un partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26. El encuentro se disputará a las 18:30 horas de España y podrá verse en directo a través de DAZN.

El duelo llega con objetivos muy distintos para ambos equipos. El Betis ocupa la quinta posición, con 50 puntos en 33 jornadas, y pelea por mantenerse en la zona europea en la recta final del campeonato. El Oviedo, en cambio, aparece en la vigésima plaza, con 28 puntos, obligado a sumar para mantener vivas sus opciones de permanencia.

Para el conjunto verdiblanco, el partido representa una oportunidad importante para reforzar su candidatura europea ante su afición. El Betis llega al tramo final de LaLiga con cinco partidos por disputar y con la necesidad de defender su ventaja sobre rivales directos como Getafe, Celta, Real Sociedad, Osasuna o Athletic Club.

Además, el equipo sevillano buscará reencontrarse con la victoria como local en Liga. Según la previa de medios sevillanos, el Betis acumula dos meses sin ganar en casa en el campeonato nacional, una situación que aumenta la presión de cara al encuentro ante el colista.

En el plano ofensivo, el Betis llega con varios nombres destacados. Cucho Hernández aparece como principal referencia goleadora del equipo en LaLiga, con 8 tantos, seguido por Pablo Fornals, Antony y Ez Abde, todos con una aportación importante en la producción ofensiva verdiblanca.

El Real Oviedo, por su parte, afronta la visita a La Cartuja en una situación muy delicada. El conjunto asturiano está a siete puntos de la salvación cuando solo quedan quince por disputarse, por lo que cada jornada se convierte en una final para intentar evitar el descenso.

El equipo carbayón llega además con la posibilidad de recuperar efectivos importantes. Luka Ilic y Álex Forés ya entrenan con normalidad y podrían estar disponibles para el partido, mientras que Leander Dendoncker continúa lesionado y no estará en condiciones de jugar.

En lo táctico, se espera un Betis protagonista, con más posesión y obligación de llevar el peso del encuentro. El Oviedo, por su situación clasificatoria, deberá competir con orden defensivo, minimizar errores y aprovechar cualquier ocasión a balón parado o transición rápida para intentar puntuar en Sevilla.

El Betis – Oviedo se presenta como un duelo de alto valor clasificatorio. Para los verdiblancos, ganar significaría dar otro paso hacia Europa; para los asturianos, puntuar en La Cartuja sería vital para seguir con vida en la pelea por la permanencia.