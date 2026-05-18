El número 432, conocido en la tradición local como «La Bomba», resulta agraciado en la extracción diaria de la institución benéfica

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, una nueva jornada de su tradicional sorteo diario, una iniciativa de carácter benéfico plenamente consolidada en la ciudad autónoma. En esta ocasión, el azar ha designado una combinación numérica que, dentro del glosario de términos populares empleado de forma habitual por vendedores y participantes, recibe una denominación singular vinculada a la tradición de la localidad.

Combinación ganadora y denominación popular

Tras el acto oficial de extracción realizado en la tarde de hoy, el número premiado en el sorteo diario de la institución ha sido el siguiente: 432

Fiel a la costumbre ceutí de asignar una «mota» o apelativo figurado a cada cifra del repertorio, el número 432 es identificado popularmente como «La Bomba». Esta práctica, transmitida de generación en generación, otorga una identidad propia a cada sorteo, permitiendo que el componente benéfico de la rifa se integre de forma natural en la cultura y el lenguaje cotidiano de la ciudad autónoma.

Impacto social y destino de la recaudación

La celebración de este sorteo diario constituye uno de los pilares fundamentales para la financiación de los proyectos humanitarios que la Cruz Roja desarrolla de manera ininterrumpida en Ceuta. La recaudación obtenida en la jornada de este lunes se destinará íntegramente a sufragar los distintos programas de asistencia dirigidos a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

A través de esta iniciativa solidaria, la institución puede dar continuidad a sus líneas de actuación en ámbitos críticos como la inclusión social, la atención integral a personas mayores, el apoyo a la infancia en riesgo de exclusión y la operatividad de los servicios de socorro y emergencias. Cada participación individual se transforma así en un recurso directo para fortalecer la red de protección social en el ámbito local.

Procedimiento para la reclamación de premios

Aquellos ciudadanos que posean el boleto con el número 432 agraciado hoy deben seguir el protocolo oficial establecido por la organización para proceder al cobro de sus premios:

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Conservación del boleto: Es requisito indispensable presentar el cupón original físico. El documento debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin presentar roturas, tachaduras ni alteraciones que puedan invalidar su autenticidad. Puntos de gestión: Los interesados pueden acudir a la sede central de la Cruz Roja Española en Ceuta o consultar con los vendedores oficiales debidamente autorizados que se encuentran distribuidos por toda la ciudad autónoma.

La Cruz Roja de Ceuta reitera su agradecimiento a la población por el respaldo constante a este sorteo, cuya recaudación permite mantener la asistencia humanitaria y la labor social en beneficio de quienes más lo necesitan en la comunidad.