BARCELONA — Un hombre ha fallecido tras recibir múltiples impactos de bala en plena vía pública del barrio de La Marina del Port, en el distrito de Sants-Montjuïc. El letal ataque se registró pocos minutos después de las 19:00 horas en la calle de la Mineria, en las inmediaciones del paseo de la Zona Franca, desatando el pánico entre los numerosos vecinos que transitaban por la zona en la tarde de este sábado.

Fuentes conocedoras del caso señalan que el agresor efectuó entre cinco y seis disparos contra la víctima antes de darse a la fuga. Al menos uno de los proyectiles le alcanzó directamente en la cabeza, provocándole la muerte casi de forma instantánea.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la policía autonómica que se encontraba cerca del lugar acudió de inmediato e intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima mientras se aguardaba la llegada de las ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Al despliegue de urgencia también se sumaron efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona, aunque los servicios sanitarios solo pudieron certificar el deceso.

Grabaciones de testigos e investigación abierta

Debido al horario y a la afluencia de personas en la calle por ser fin de semana, varios testigos presenciales escucharon con claridad la ráfaga de detonaciones. En cuestión de minutos, comenzaron a circular en redes sociales vídeos grabados con teléfonos móviles por los propios vecinos, en los que se mostraba el cuerpo del hombre tendido sobre la calzada.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra ha asumido las pesquisas correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar al autor de los disparos. Aunque el caso se encuentra formalmente bajo el secreto de las actuaciones, los investigadores mantienen como hipótesis principal un nuevo ajuste de cuentas presuntamente vinculado con el tráfico de drogas en la capital catalana.

Repunte de la criminalidad y debate político

Este suceso eleva a cinco el número de homicidios registrados en la ciudad de Barcelona en lo que va de año. La gravedad del tiroteo a plena luz del día ha provocado una inmediata reacción política en el Ayuntamiento. El líder del grupo municipal del Partido Popular (PP), Daniel Sirera, denunció a través de sus redes sociales la falta de seguridad: «Quinto asesinato este año en Barcelona. Collboni e Illa son incapaces de garantizar la seguridad en nuestra ciudad. Barcelona necesita más policía, más autoridad y tolerancia cero con los delincuentes». Asimismo, el dirigente popular exigió la dimisión formal de Albert Batlle, tercer teniente de alcalde y máximo responsable del área de seguridad del Consistorio.

La inquietud en los barrios limítrofes es palpable, ya que la zona sur de la ciudad vivió otro episodio violento similar hace escasamente tres semanas, a finales de abril. En aquella ocasión, un tiroteo entre las calles Sugranyes y Sant Frederic —en la frontera con L’Hospitalet de Llobregat— se saldó con un herido de gravedad tras ser atacado a la salida de un comercio por un individuo que huyó en patinete. Dicho incidente fue catalogado por los Mossos como un ajuste de cuentas entre facciones de bandas de origen dominicano que operan en el sector.