El número 156, conocido bajo la denominación de «La Lechuga», resulta agraciado en la extracción diaria de la institución

La Cruz Roja de Ceuta ha llevado a cabo este martes 5 de mayo de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo diario, una cita ineludible en el calendario de la ciudad autónoma que aúna la participación ciudadana con el fin social. En esta ocasión, el azar ha determinado una combinación que, dentro del glosario de términos populares empleado por vendedores y participantes, recibe un nombre singular vinculado a la tradición local.

Combinación ganadora y tradición popular

Tras el acto oficial de extracción realizado en la tarde de hoy, el número premiado ha sido el: 156

Fiel a la costumbre ceutí de asignar una «mota» o denominación figurada a cada cifra, el número 156 es identificado popularmente como «La Lechuga». Esta práctica, transmitida de generación en generación, otorga una identidad propia a cada sorteo, permitiendo que el componente benéfico se integre de forma natural en la cultura y el lenguaje cotidiano de la ciudad.

Impacto social y destino de la recaudación

La celebración de este sorteo diario constituye uno de los pilares fundamentales para la financiación de los proyectos humanitarios que la Cruz Roja desarrolla de manera ininterrumpida en Ceuta. La recaudación obtenida en la jornada de este martes se destinará íntegramente a sufragar los distintos programas de asistencia dirigidos a los colectivos más desfavorecidos.

A través de esta iniciativa solidaria, la institución puede dar continuidad a sus líneas de actuación en ámbitos críticos como la inclusión social, la atención integral a personas mayores, el apoyo a la infancia en riesgo de exclusión y la operatividad de los servicios de socorro y emergencias. Cada participación individual se transforma así en un recurso directo para fortalecer la red de protección social en el ámbito local.

Procedimiento para la reclamación de premios

Aquellos ciudadanos que posean el boleto con el número 156 agraciado hoy deben seguir el protocolo oficial establecido por la organización para proceder al cobro de sus premios:

1. Conservación del boleto: Es requisito indispensable presentar el cupón original físico. El documento debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin presentar roturas, tachaduras ni alteraciones que puedan invalidar su autenticidad.

2. Puntos de gestión: Los interesados pueden acudir a la sede central de la Cruz Roja Española en Ceuta o consultar con los vendedores oficiales debidamente autorizados que se encuentran distribuidos por toda la ciudad autónoma.

La Cruz Roja de Ceuta reitera su agradecimiento a la población por el respaldo constante a este sorteo, cuya recaudación permite mantener la asistencia humanitaria y la labor social en beneficio de quienes más lo necesitan en la comunidad.