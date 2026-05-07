El número 368, identificado bajo la denominación popular de «El Rosario», resulta agraciado en la extracción diaria de la institución

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este jueves 7 de mayo de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una iniciativa de carácter benéfico plenamente consolidada en la ciudad autónoma. En esta jornada, el azar ha designado una combinación que, según el glosario tradicional de «motas» empleado de forma consuetudinaria por vendedores y ciudadanos, recibe un nombre específico vinculado a la cultura local.

Combinación ganadora y tradición popular

Tras el acto oficial de extracción realizado en la tarde de hoy, el número premiado en el sorteo ha sido el:

• 368

Fiel a la rica tradición ceutí de asociar cada cifra con un apelativo figurado, el número 368 es conocido popularmente como «El Rosario». Esta costumbre, que otorga una identidad propia a cada resultado, forma parte de la singularidad de este sorteo, donde el componente solidario se entrelaza con las tradiciones orales de Ceuta.

Compromiso social y destino de los fondos

La participación en este sorteo constituye una de las vías fundamentales para el sostenimiento de los proyectos humanitarios que la Cruz Roja desarrolla en la ciudad. La recaudación obtenida este jueves 7 de mayo se destinará íntegramente a la financiación de programas de asistencia dirigidos a los colectivos más vulnerables.

Gracias a la aportación ciudadana a través de este sorteo, la institución puede dar continuidad a sus líneas de actuación en materia de inclusión social, apoyo a la infancia, atención integral a personas mayores y el mantenimiento de los servicios de socorro y emergencias. Cada boleto validado permite transformar la participación individual en un recurso directo para la acción social en el ámbito local.

Información para el cobro de premios

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Aquellos ciudadanos que posean el boleto con el número 368 agraciado en la jornada de hoy deberán seguir el procedimiento oficial establecido para la reclamación de sus premios:

1. Validez del boleto: Es requisito indispensable la presentación del boleto físico original. El documento debe encontrarse en condiciones óptimas de conservación, sin presentar roturas, tachaduras ni alteraciones que puedan dificultar su correcta validación por parte de los organismos correspondientes.

2. Puntos oficiales de gestión: Los interesados pueden personarse en la sede de la Cruz Roja Española en Ceuta o contactar con los vendedores oficiales autorizados que operan en los diferentes sectores de la ciudad autónoma para recibir la orientación necesaria sobre el trámite de cobro.

La Cruz Roja de Ceuta agradece el respaldo constante de la población ceutí, cuya solidaridad diaria garantiza la viabilidad de los servicios humanitarios que la organización presta de manera ininterrumpida en la ciudad autónoma.