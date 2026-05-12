El número 089, asociado popularmente a la denominación de «El Avión», resulta agraciado en la extracción diaria de la institución

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este martes, 12 de mayo de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo diario, una iniciativa de carácter benéfico que cuenta con un profundo arraigo en la ciudad autónoma. En esta jornada, el azar ha designado una combinación que, según el glosario consuetudinario de «motas» empleado de forma habitual por vendedores y ciudadanos, recibe un nombre específico vinculado a la cultura popular local.

Combinación ganadora y tradición popular

Tras el acto oficial de extracción realizado en la tarde de hoy, el número premiado ha sido el:

089

Fiel a la singular tradición ceutí de asociar cada cifra con un apelativo figurado, el número 089 es conocido popularmente como «El Avión». Esta costumbre, que otorga una identidad propia a cada resultado del sorteo, forma parte de la idiosincrasia del juego en Ceuta, donde la vertiente solidaria de la institución se entrelaza con las tradiciones orales de la población.

Compromiso social y destino de la recaudación

La participación en este sorteo constituye una de las vías fundamentales para el sostenimiento de los proyectos humanitarios que la Cruz Roja desarrolla en la ciudad. La recaudación obtenida este martes 12 de mayo se destinará íntegramente a la financiación de programas de asistencia dirigidos a los colectivos más vulnerables de la sociedad ceutí.

Gracias a la aportación ciudadana a través de la adquisición de estos boletos, la institución puede dar continuidad a sus líneas de actuación en materia de inclusión social, apoyo a la infancia, atención integral a personas mayores y el mantenimiento de los servicios de socorro y emergencias. De este modo, cada participación se transforma en un recurso directo para la acción social en el ámbito local.

Información para la reclamación de premios

Aquellos ciudadanos que posean el boleto con el número 089 agraciado en la jornada de hoy deberán seguir el procedimiento oficial establecido para la gestión y cobro de sus premios:

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Validez del documento: Es requisito indispensable la presentación del boleto físico original. El documento debe encontrarse en condiciones óptimas de conservación, sin presentar roturas, tachaduras ni alteraciones que puedan dificultar su correcta validación por parte de los organismos correspondientes. Puntos oficiales: Los interesados pueden personarse en la sede de la Cruz Roja Española en Ceuta o contactar con los vendedores oficiales autorizados que operan en los diferentes sectores de la ciudad autónoma para recibir la orientación necesaria sobre el trámite de cobro.

La Cruz Roja de Ceuta agradece, una vez más, el respaldo constante de la población, cuya solidaridad diaria garantiza la viabilidad de los servicios humanitarios que la organización presta de manera ininterrumpida en beneficio de la comunidad.