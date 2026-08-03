El precio de la luz para hoy, martes 4 de agosto de 2026, marca una referencia media de 0,1909 €/kWh, según los datos de la jornada. Aunque el día no es uniforme, sí deja una pista clara para ahorrar: hay tramos de coste mucho más bajo y otros en los que conviene ajustar el consumo.

En el semáforo ROJO de la fuente consultada, la clave está en sincronizar los electrodomésticos con las franjas más favorables. La hora más barata es de 16:00 a 17:00 (0,1025 €/kWh) y la hora más cara es de 21:00 a 22:00 (0,3163 €/kWh), un contraste que afecta especialmente a la hora de planificar cenas, cargas completas y programas de lavado.

Horas clave para ahorrar: del valle de la tarde al pico de la noche

Si quieres recortar la factura, hoy merece la pena concentrar el consumo en la franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,1064 €/kWh. Ahí se aprecia una ventana útil para poner lavadora, lavavajillas o preparar tareas que no dependan de una hora fija.

En sentido contrario, atención al tramo de 21:00 – 22:00, donde se alcanza el precio más alto del día: 0,3163 €/kWh. Es el momento menos recomendable para sumar potencia a la vez (por ejemplo, horno y calentadores, o varios aparatos en simultáneo), si lo puedes evitar.

Evolución por tramos del día: cómo se comporta el precio

Madrugada. Tras valores alrededor de la primera parte de la noche, el precio se mantiene relativamente estable en las primeras horas, con registros que oscilan en torno a niveles moderados para la jornada.

Mañana. La mañana muestra variaciones: hay horas que no salen caras frente al conjunto del día, pero también momentos en los que el coste sube. En términos prácticos, es mejor no “apostar” solo por el criterio de madrugada y vigilar especialmente las horas que quedan entre la parte media de la mañana y el inicio de la tarde.

Tarde. Aquí aparece el patrón más interesante para el hogar: el precio cae con fuerza hacia el tramo 14:00 – 17:00, culminando con la hora más barata (16:00 – 17:00). Es el mejor momento para programar consumos que puedas mover sin problema.

Noche. A partir de la tarde, el precio tiende a repuntar y culmina en el pico de 21:00 – 22:00. Por eso, si puedes, intenta desplazar lo que sea más “pesado” (como ciclos largos de lavado) a la franja económica y deja la noche para consumos más puntuales.

Precio de la luz por horas este martes, 4 de agosto de 2026