Gasolina 95: media 1.563 €/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos para martes, 4 de agosto de 2026) tras analizar 10 estaciones; Gasolina 98: 1.595 €/L; Diésel (Gasóleo A): 1.623 €/L (rango 1.594–1.658 €/L).
En Gasolina 95 el precio va de 1.549 €/L a 1.568 €/L, una diferencia de 0,019 €/L. En un depósito de 50 litros ese diferencial supone 0,95 €; en uno de 60 litros, 1,14 €. El ahorro real depende del tamaño del depósito y del recorrido para llegar a la estación más barata: compensa más en repostajes grandes o con trayectos cortos hasta la gasolinera económica.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.549 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.549 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.564 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.564 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.567 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.589 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.589 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.597 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.597 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.597 €/L
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.594 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.594 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.609 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.627 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.627 €/L
Las más caras
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) — Gasolina 95: 1.568 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) — Gasolina 95: 1.567 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) — Gasolina 95: 1.567 €/L
Consejos
- Compara por tipo de carburante: el orden de precios cambia entre 95, 98 y diésel; no des por hecho que la estación más barata en un producto lo será en otro.
- Valora el desplazamiento: calcula si el ahorro por litro compensa el tiempo y el combustible empleado en llegar a la estación más económica.
- Consulta el precio del día: los valores pueden variar con rapidez; hoy la Gasolina 95 está entre 1.549 y 1.568 €/L.
- Fuente oficial: estos datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica (martes, 4 de agosto de 2026).
Si quieres, dime qué carburante usas y cuántos litros sueles repostar y te calculo el posible ahorro tomando como referencia las estaciones más baratas de hoy.