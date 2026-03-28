Compruebe los números premiados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con el premio principal de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes del Sueldazo

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este sábado 28 de marzo de 2026 una nueva jornada de sus sorteos de fin de semana, destacando especialmente el Sueldazo, una de las modalidades de juego con mayor seguimiento en España. La cita de hoy ha distribuido fortuna a través de sus diferentes extracciones, que incluyen tanto el premio principal como los premios de segunda categoría, además de las cinco frecuencias diarias de los juegos complementarios Super Once y Triplex. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

El sorteo del Sueldazo del fin de semana ofrece la posibilidad de obtener un premio de 300.000 euros al contado más un «sueldo» de 5.000 euros al mes durante 20 años para el número y la serie agraciados. Asimismo, se ponen en juego cuatro premios adicionales de 2.000 euros al mes durante 10 años. Como es norma en la institución, el sorteo se ha desarrollado bajo estrictos controles de transparencia en su sede oficial.

Números premiados del Sueldazo de la ONCE

La combinación ganadora y la serie correspondientes al premio principal del Sueldazo de hoy, sábado 28 de marzo, se detallan a continuación:

Número premiado: XXXXX

Serie: XXX

Además del premio mayor, se han realizado las extracciones para los cuatro sueldos de segunda categoría, cuyos resultados han sido:

Número: XXXXX Serie: XXX Número: XXXXX Serie: XXX Número: XXXXX Serie: XXX Número: XXXXX Serie: XXX

Resultados de los cinco sorteos de Super Once y Triplex

La actividad de la ONCE este sábado se completa con los resultados del Triplex y el Super Once, que mantienen su dinámica de cinco sorteos diarios para ofrecer continuidad en las opciones de premio durante toda la jornada:

Triplex de la ONCE (Resultados de los 5 sorteos)

Sorteo 1: XXX

Sorteo 2: XXX

Sorteo 3: XXX

Sorteo 4: XXX

Sorteo 5: XXX

Super Once (Combinaciones ganadoras de los 5 sorteos)

Sorteo 1: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 2: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 3: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 4: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 5: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Verificación oficial y canales de consulta

Se informa a los participantes de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que los usuarios consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los datos finales del escrutinio podrán verificarse con total seguridad a partir de las 21:30 horas.

Para la comprobación definitiva y el cobro de los premios con validez legal, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados de la ONCE o realizar la consulta pertinente a través de su página web oficial. Los cupones premiados tienen un plazo de caducidad de treinta días naturales. Cabe recordar que los premios que superen el límite exento de 40.000 euros están sujetos a una retención tributaria del 20% sobre la cantidad excedente.