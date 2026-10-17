La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 13 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 14 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 13 y el 15 de octubre.

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Combinación ganadora de la jornada 13

Los 14 signos: 1, 1, 1, 2, 2, X, 1, 2, 1, 1, 2, X, 2, X. Pleno al 15: M-M.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Villarreal-Nápoles 3-1 1 2 At. Madrid-Manchester United 2-0 1 3 Arsenal-Lille 3-0 1 4 Galatasaray-Barcelona 1-4 2 5 Inter De Milán-Brujas 3-4 2 6 Viking Fk-Bayern Múnich 3-3 X 7 Feyenoord-Como 3-2 1 8 Lask-Liverpool 3-6 2 9 Betis-Oporto 3-2 1 10 Bodo Glimt-Borussia Dortmund 1-0 1 11 Manchester City-Psg 2-4 2 12 Union Sg-Real Sociedad 1-1 X 13 Celta-Juventus 1-2 2 14 U. Craiova-Getafe 1-1 X 15 Pleno al 15 · Roma-Real Madrid 3-4 M-M

Premios de la jornada 13

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

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Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 0 0,00 € 1ª (14 Aciertos) 0 0,00 € 2ª (13 Aciertos) 11 6.795,61 € 3ª (12 Aciertos) 232 322,21 € 4ª (11 Aciertos) 3.191 23,43 € 5ª (10 Aciertos) 22.828 3,93 €

Bote para la próxima jornada: SELAE anuncia un bote de 2.000.000 € para la jornada 14 de La Quiniela, del domingo 18 de octubre de 2026.

Fuente: premios y ganadores de la jornada 13 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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