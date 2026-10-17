La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 13 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 14 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 13 y el 15 de octubre.
Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, sábado 17 de octubre de 2026
Combinación ganadora de la jornada 13
Los 14 signos: 1, 1, 1, 2, 2, X, 1, 2, 1, 1, 2, X, 2, X. Pleno al 15: M-M.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Villarreal-Nápoles
|3-1
|1
|2
|At. Madrid-Manchester United
|2-0
|1
|3
|Arsenal-Lille
|3-0
|1
|4
|Galatasaray-Barcelona
|1-4
|2
|5
|Inter De Milán-Brujas
|3-4
|2
|6
|Viking Fk-Bayern Múnich
|3-3
|X
|7
|Feyenoord-Como
|3-2
|1
|8
|Lask-Liverpool
|3-6
|2
|9
|Betis-Oporto
|3-2
|1
|10
|Bodo Glimt-Borussia Dortmund
|1-0
|1
|11
|Manchester City-Psg
|2-4
|2
|12
|Union Sg-Real Sociedad
|1-1
|X
|13
|Celta-Juventus
|1-2
|2
|14
|U. Craiova-Getafe
|1-1
|X
|15
|Pleno al 15 · Roma-Real Madrid
|3-4
|M-M
Premios de la jornada 13
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
Lee tambien: Lotería Nacional hoy, sábado 17 de octubre: resultados en directo
|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|0
|0,00 €
|1ª (14 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (13 Aciertos)
|11
|6.795,61 €
|3ª (12 Aciertos)
|232
|322,21 €
|4ª (11 Aciertos)
|3.191
|23,43 €
|5ª (10 Aciertos)
|22.828
|3,93 €
Bote para la próxima jornada: SELAE anuncia un bote de 2.000.000 € para la jornada 14 de La Quiniela, del domingo 18 de octubre de 2026.
Fuente: premios y ganadores de la jornada 13 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.