Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 12 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
02 · 05 · 26 · 40 · 42 · 45
Complementario: 23
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Reintegro: 9
Joker: 4781884
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
04 · 16 · 23 · 39 · 40 · 44
Complementario: 11
Reintegro: 7
EuroDreams
03 · 04 · 06 · 19 · 30 · 36
Número Sueño: 02
ONCE
Super 11
01, 02, 03, 11, 14, 16, 18, 26, 29, 31, 36, 37, 40, 41, 50, 53, 58, 70, 79, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
443 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
36694 — Serie 024 — 500.000 € — Reintegros 3 / 4
Mi día de la ONCE
3 de marzo de 1955 · número de la suerte 04
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.