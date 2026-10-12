El promedio de la gasolina 95 en Ceuta se sitúa en 1.619 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar 10 estaciones. La gasolina 98 promedia 1.645 €/l y el diésel (gasóleo A) alcanza 1.725 €/l (mínimo 1.709, máximo 1.734).

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Para ahorrar en el repostaje, este listado recoge las estaciones con los precios más bajos y los más altos de la muestra oficial de hoy.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El precio más bajo observado es de 1.604 €/l en ON365, en Muelle Alfau (S/N) y en Avenida Teniente Gral Muslera (S/N).

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Con 1.623 €/l figuran tres opciones: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8), SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N) y DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10).

Gasolina 98

El menor precio dentro del listado para gasolina 98 es 1.623 €/l en SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8).

Le siguen ON365 en Muelle Alfau (S/N) y en Avenida Teniente Gral Muslera (S/N) con 1.634 €/l, y SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N) y DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10) con 1.653 €/l.

Diésel

En diésel (gasóleo A), el precio más bajo es 1.709 €/l en ON365 en Muelle Alfau (S/N) y en Avenida Teniente Gral Muslera (S/N).

Con 1.728 €/l aparecen SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8), SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N) y DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10).

Las más caras

Para gasolina 95, las tarifas más altas de la muestra alcanzan 1.624 €/l. Se trata de CEPSA en Avenida González Tablas (S/N) y en Avenida Martínez Catena S/N (frente Playa del Chorrillo), y de MOEVE en Avenida Juan de Borbón (27).

La diferencia entre el mínimo (1.604 €/l) y el máximo (1.624 €/l) para la gasolina 95 en la muestra de hoy es de 0,02 €/l; los precios pueden variar por surtidor y horario según la actualización que realiza cada operador, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara por tipo de carburante : los precios pueden moverse de forma distinta entre 95, 98 y diésel.

: los precios pueden moverse de forma distinta entre 95, 98 y diésel. Localiza el precio más bajo antes de repostar: hoy, el mínimo de gasolina 95 está en ON365 con 1.604 €/l .

antes de repostar: hoy, el mínimo de gasolina 95 está en con . Revisa la referencia oficial del día: la información procede del Ministerio para la Transición Ecológica y aplica a las 10 estaciones analizadas .

del día: la información procede del y aplica a las . Valora la distancia a la gasolinera más barata frente al ahorro en el precio.

Datos del Ministerio para la Transición Ecológica (martes 13 de octubre de 2026).

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