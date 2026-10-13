Ceuta arranca este martes, 13 de octubre de 2026, con el cielo muy nuboso, según la AEMET. Las temperaturas previstas son una máxima de 25°C y una mínima de 20°C.

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El viento soplará desde el este (E) a 10 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias en la jornada. La humedad oscilará entre el 75% y el 95%, y el índice UV máximo será de 5. La sensación térmica quedará alineada con las temperaturas indicadas.

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Previsión para los próximos días

Para el miércoles, 14 de octubre, la AEMET anuncia cielo muy nuboso con lluvia escasa y viento del este que alcanzará 25 km/h. Temperaturas: máxima 25°C y mínima 21°C.

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El jueves, 15 de octubre se esperan intervalos nubosos y lluvia escasa, con viento del este de 25 km/h y temperaturas previstas de 25°C de máxima y 21°C de mínima. Para el viernes, 16 de octubre la AEMET indica máxima de 25°C y mínima de 20°C; en la información facilitada no figura el dato del viento para ese día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Muy nuboso

Muy nuboso Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: máxima 95% y mínima 75%

máxima 95% y mínima 75% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con el cielo muy nuboso y el viento del este, lleve ropa ligera de entretiempo y una prenda para la brisa. Aunque la precipitación es 0% hoy, los próximos días aparecerán escenarios con lluvia escasa; con un UV máximo de 5 conviene protegerse del sol durante las horas centrales si surgen claros.

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