La Policía Local de Málaga ha abierto una investigación para identificar y localizar al responsable de la sustracción de la bandera oficial de Ceuta que ondeaba en la fachada principal del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.

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Los hechos se produjeron durante la jornada del pasado domingo, cuando un individuo logró retirar la enseña institucional del mástil de la sede municipal para, posteriormente, darse a la fuga a bordo de una bicicleta. Los agentes encargados de las diligencias se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, tanto del propio edificio consistorial como del entorno de la vía pública, para esclarecer la autoría del hurto.

Símbolo de solidaridad: La colocación de la enseña ceutí en el Ayuntamiento malagueño se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre tras una concentración multitudinaria en el Paseo del Parque, como un gesto de respaldo institucional e idéntica solidaridad con la ciudad autónoma ante la grave crisis migratoria generada tras las entradas masivas registradas a finales de julio.

La colocación de la enseña ceutí en el Ayuntamiento malagueño se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre tras una concentración multitudinaria en el Paseo del Parque, como un gesto de respaldo institucional e idéntica solidaridad con la ciudad autónoma ante la grave crisis migratoria generada tras las entradas masivas registradas a finales de julio. Rápida reposición: Tras detectarse la ausencia de la enseña el mismo domingo, los servicios municipales del Consistorio malagueño procedieron con rapidez a reponer una nueva bandera de Ceuta en el mismo mástil de la fachada principal.

Las investigaciones policiales continúan abiertas a la espera de que el visionado de las imágenes permita identificar al sospechoso.

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