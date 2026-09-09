El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado nuevamente a concretar el calendario para la anunciada visita oficial del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla. A pesar de las persistentes preguntas sobre la agenda real, el jefe del Ejecutivo ha eludido fijar un día exacto, limitándose a señalar que se dará a conocer de manera coordinada entre la Moncloa y la Zarzuela cuando el plan esté cerrado.

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Sánchez ha defendido que esta visita resulta «más justificada y más necesaria que nunca», subrayando que la ciudad autónoma de Ceuta atraviesa un momento en el que «necesita el cariño de todas las instituciones».

«Esa visita oficial se va a dar a las dos ciudades autónomas; yo creo que en particular en Ceuta es más necesaria», ha zanjado el presidente, confirmando que las administraciones están «trabajando para que sea en fechas próximas», pero sin aportar más detalles sobre la agenda diplomática e institucional.

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