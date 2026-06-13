Aviso previo al sorteo – sábado 13 de junio de 2026

Se informa que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondiente al día sábado 13 de junio de 2026 se celebra hoy; no obstante, en este momento todavía no han sido publicados los números ganadores. La información oficial será difundida por el organismo responsable una vez concluida la extracción y se procederá a su verificación según los protocolos establecidos por la entidad.

Con posterioridad a la finalización del procedimiento de extracción, se podrá comprobar la siguiente información relativa al juego:

La combinación ganadora compuesta por el número premiado de cinco cifras y su correspondiente serie.

La posible existencia de números complementarios o adicionales previstos por la normativa del sorteo.

El reintegro, en los términos que procedan para las diferentes modalidades.

Las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados a la fecha señalada, con las cuantías y asignaciones de premio que se determinen oficialmente.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La extracción se desarrolla mediante la obtención aleatoria del número premiado de cinco cifras y de la serie correspondiente, conforme al reglamento aplicable a los productos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las apuestas podrán haberse formalizado según las modalidades diarias del Cupón y otros juegos relacionados, cuya estructura de premios y condicionantes será la que figure en la documentación oficial del operador.

Se especifica que la determinación de premios y su asignación se efectuará en atención a la coincidencia entre el número y la serie extraídos y las participaciones emitidas. Asimismo, se procederá en su caso a la comprobación de reintegros y complementarios conforme a los criterios reglamentarios. Cualquier particularidad relativa a desdoblamientos de premio, acumulaciones o procedimientos administrativos será comunicada por la entidad organizadora.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista para realizarse a lo largo del día; por este motivo, los resultados no están disponibles hasta la culminación de los actos de sorteo. El seguimiento de la publicación oficial será efectuado en los canales habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para información directamente procedente del operador se puede consultar su sitio institucional: https://www.juegosonce.es/.

Verificación de los premios

Los premios serán verificados por los servicios competentes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y podrán ser cobrados en los puntos autorizados o por los procedimientos indicados por la entidad. Se recuerda que la adjudicación y abono de premios quedarán supeditados a las comprobaciones administrativas y a la presentación de la documentación acreditativa requerida.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).