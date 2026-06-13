Se comunica que HOY, sábado 13 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Lotería Nacional gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En este momento TODAVÍA NO se han publicado los números ganadores del sorteo. La información relativa a los resultados quedará disponible una vez finalizada la extracción y verificados los datos por el órgano competente.

Con posterioridad a la finalización del acto público de la extracción se podrá comprobar, entre otros extremos, la combinación ganadora, la existencia de primer y segundo premio, los reintegros y las diferentes modalidades accesorias de premio. Se indicará de forma explícita la relación de aproximaciones, centenas, terminaciones y cifras que correspondan al sorteo, así como cualquier complemento o resultado asociado previsto reglamentariamente.

Combinación del primer premio y segundo premio.

Reintegros y terminaciones premiadas.

Aproximaciones y premios por centenas.

Cifras y demás modalidades complementarias que se determinan en la normativa del juego.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se desarrollará conforme a las normas establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la Lotería Nacional. Será procedente la extracción pública de las bolas o matrices correspondientes, tras la cual se establecerá la jerarquía de premios conforme a la combinación obtenida. Se hará constar el primer premio, el segundo premio y se identificarán los reintegros aplicables. Asimismo, serán determinados y publicados los resultados referidos a aproximaciones, centenas, terminaciones y cifras, modalidades que operan como complementos de las series y fracciones que participan en cada sorteo.

Se recuerda que los premios se asignan en función de la combinación formalmente extraída y que cualquier reclamación se ajustará a los procedimientos y plazos previstos por el regulador y por la entidad gestora. Para los juegos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se publican notificaciones separadas y con autonomía respecto a los procedimientos de la SELAE.

Horario y seguimiento oficial

La extracción del sorteo está programada para las 21:30. El acto público de la extracción podrá ser seguido a través de los canales oficiales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), y los resultados serán publicados en la página oficial de la Lotería Nacional. Para consulta oficial se remite a la fuente primaria disponible en: Página oficial de Lotería Nacional. Se aconseja la comprobación de la información en el canal oficial antes de cualquier gestión administrativa sobre premios.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, los boletos deberán ser verificados en las administraciones autorizadas o mediante los mecanismos de consulta habilitados por la entidad gestora. La percepción de los importes premiados estará condicionada a la presentación del soporte válido y al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).