Se informa que en la jornada de hoy, sábado 13 de junio de 2026, se celebrará el sorteo de La Primitiva. A la hora de emisión prevista no se han publicado todavía los números ganadores; la determinación y divulgación de la administración de resultados será efectuada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) según los procedimientos oficiales establecidos.

Se hará posible, una vez concluidos los procesos de extracción y verificación, comprobar las siguientes magnitudes relativas al sorteo:

La combinación ganadora compuesta por seis números principales.

El número complementario asociado a la combinación principal.

El reintegro aplicable a los billetes y apuestas participantes.

La modalidad Joker, que funciona de forma independiente y cuya adjudicación y condiciones será publicada con carácter separado.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de La Primitiva se estructura en la selección de seis números principales por apuesta, a los que se añade un número complementario que interviene en la determinación de determinadas categorías de premio. Asimismo, se contempla la asignación de un reintegro que permite la devolución parcial del importe apostado en determinados supuestos. La opción Joker se comercializa como un sorteo independiente vinculado a La Primitiva y será tratada y comunicada conforme a su normativa específica. Las categorías de premio, porcentajes de reparto y exigencias de validación son reguladas y serán aplicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 horas. El seguimiento oficial de la celebración del sorteo y la publicación de los resultados serán efectuados por la entidad gestora a través de sus canales institucionales. Se recomienda atender a la difusión oficial que será puesta a disposición en el sitio web del organizador; a efectos informativos, puede consultarse el portal oficial en el siguiente enlace: sitio oficial de La Primitiva.

Verificación de los premios

Una vez publicadas las combinaciones oficiales, la comprobación de billetes y apuestas deberá ser realizada en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las reclamaciones y la gestión de premios serán tramitadas conforme a la normativa vigente y a los procedimientos administrativos establecidos por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).