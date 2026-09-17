La 1 emite este jueves, 17 de septiembre de 2026, un nuevo capítulo de Valle Salvaje; en Ceuta se recibe por TDT y la emisión está programada a las 16:30.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance semanal publicado por El Mundo para las entregas del 14 al 18 de septiembre, Bárbara conoce a un chico en un baile.

El mismo avance sitúa a Mercedes y Victoria en una huida durante esta semana. El movimiento llega tras los episodios en que, según ese avance, se deshicieron del cuerpo de Dámaso; esa acción condiciona las decisiones que toman ahora y deja consecuencias para quienes permanecen en el pueblo.

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Luisa atraviesa un episodio emocional vinculado al beso de Alejo; el avance indica que el personaje reacciona a ese gesto y su conflicto interno forma parte de la trama del capítulo.

El avance también señala que el capitán Escobedo seguía la pista a un asunto vinculado con lo ocurrido con Dámaso, pero el extracto publicado corta la frase y no permite precisar más detalles sin riesgo de interpretar o inventar.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: jueves, 17 de septiembre de 2026

La emisión de hoy, a partir de las 16:30, prolonga una etapa de la serie marcada por tensiones personales y por las consecuencias de decisiones extremas. En Ceuta, los espectadores que siguen la sobremesa por la TDT podrán comprobar cómo esos hechos recientes influyen en las alianzas y en la investigación policial.

Fuente: avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 14 al 18 de septiembre, según El Mundo.

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