La artista catalana interrumpió su actuación del ‘Lux Tour’ en Estados Unidos para visibilizar la situación del país sudamericano, afectado por dos graves seísmos, y se comprometió públicamente a colaborar en la ayuda a los damnificados.

La cantante española Rosalía ha protagonizado un destacado gesto de solidaridad internacional durante su última actuación en Estados Unidos. La artista catalana, que retomó el pasado mes de junio su gira ‘Lux Tour’ por territorio norteamericano, decidió detener el desarrollo de su concierto en la ciudad de Las Vegas para dedicar un mensaje de apoyo y visibilizar la situación que atraviesa el pueblo venezolano tras los devastadores movimientos telúricos que han sacudido el país sudamericano recientemente.

Durante el evento musical, la intérprete interrumpió el repertorio planificado para dirigirse de forma directa a los asistentes, compartiendo una reflexión sobre los acontecimientos que han afectado a la nación caribeña. La artista comenzó su intervención asegurando ante el público que era un asunto que ocupaba sus pensamientos desde hacía jornadas y que le estaba generando una gran preocupación personal. «Necesito compartir algo, eso que llevo tanto tiempo en el corazón. Estos últimos días he estado muy preocupada por mi gente de Venezuela», confesó la cantante desde el escenario.

Un llamamiento a la colaboración y la ayuda internacional

Tras esta primera declaración, Rosalía enfatizó la urgencia de respaldar a la población afectada en una coyuntura que calificó de extrema complejidad. «Por favor, necesitan todo nuestro cariño y es un momento muy delicado para todos ellos. Nos necesitan, por mi parte yo haré todo lo posible», declaró de manera firme ante los miles de espectadores que presenciaban el espectáculo en el estado de Nevada.

La artista catalana confirmó además que, desde su posición pública y profesional, intentará colaborar y ayudar en todo lo que esté en su mano para apoyar a los ciudadanos damnificados, con el objetivo de contribuir a que la situación humanitaria y material pueda mejorar lo antes posible. Tras concluir sus palabras de aliento, los asistentes al concierto reaccionaron dedicando un minuto de aplausos unánime en señal de respaldo al mensaje de la cantante y a la causa venezolana.

El impacto de los dos seísmos en el territorio venezolano

Las declaraciones públicas de la creadora de Sant Esteve Sesrovires se producen como respuesta directa a la catástrofe natural que golpeó el territorio venezolano hace apenas unos días. Dos fuertes seísmos, con magnitudes registradas de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, sacudieron con violencia diversas regiones del país, provocando graves consecuencias materiales y humanas.

Los efectos de ambos terremotos afectaron con especial severidad al estado de La Guaira, así como a diferentes áreas residenciales y urbanas cercanas a la ciudad de Caracas, la capital de la república. Según los balances oficiales de la tragedia, el impacto de los movimientos sísmicos ha dejado una cifra de decenas de fallecidos, cientos de personas heridas con distinta consideración y miles de ciudadanos afectados que han sufrido pérdidas materiales o desplazamientos a consecuencia de los temblores.