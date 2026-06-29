La ciudad autónoma registra tres temblores consecutivos este domingo. A pesar de la escasa profundidad de los movimientos, que favoreció que fueran percibidos por la población, no se han reportado daños materiales ni personales.

Ceuta ha vivido una jornada de intensa actividad sísmica este domingo 28 de junio de 2026. En un intervalo de pocas horas, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado hasta tres movimientos sísmicos en el entorno del mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. Aunque la baja magnitud de los temblores ha evitado que se registren consecuencias graves, la proximidad y la escasa profundidad de los mismos han mantenido en vilo a los vecinos, quienes no tardaron en compartir su preocupación en las redes sociales.

Cronología de los sismos: tres sustos en 24 horas

La actividad comenzó a primera hora de la mañana y se prolongó hasta el filo de la medianoche. Los datos técnicos de los tres eventos se detallan a continuación:

Hora Local Zona / Epicentro Magnitud Profundidad Detalles 09:32 v. NE Restinga (Mar de Alborán) 2,6 mbLg 13 km Percibido claramente como una ligera vibración en viviendas y edificios. 15:19 v. Entorno de Ceuta 2,1 mbLg 7 km Al ser más superficial, aumentó la percepción del temblor entre los ciudadanos. 23:50 v. Estrecho de Gibraltar 1,6 mbLg 2 km Sismo muy superficial (código es2026moypg) sentido por varios residentes.

Sin daños, pero con expectación en las redes

A pesar de la sucesión de los tres eventos, los servicios de emergencia de la ciudad autónoma han confirmado que no se ha registrado ninguna incidencia relevante ni ha sido necesaria la intervención de los equipos de rescate o bomberos. Todo ha quedado en un sobresalto inicial.

Sin embargo, el cruce de sismos reavivó el debate digital. Tras el segundo y tercer temblor, los grupos de mensajería y las redes sociales se llenaron de comentarios de ceutíes que intentaban confirmar si el resto de los vecinos también habían sentido el movimiento o si se trataba de réplicas del sismo matutino.

Nota de calma: Los expertos recuerdan que este tipo de fenómenos encajan perfectamente dentro de la normalidad de la región y no suelen ser preludio de un evento mayor.

Una zona con un historial sísmico habitual

La ubicación geográfica de Ceuta no es ajena a este tipo de fenómenos. Al encontrarse en el área de influencia del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, la ciudad se asienta sobre una zona de alta interacción tectónica entre las placas euroasiática y africana.

Esta liberación constante de energía suele manifestarse en forma de pequeños terremotos de baja intensidad. De hecho, la situación vivida este domingo recuerda a la de principios del pasado mes de mayo, cuando una serie de temblores encadenados durante varios días también despertó la alerta ciudadana. Los organismos especializados continúan monitorizando la zona de manera permanente para registrar cualquier variación en la actividad de las placas.