Las primeras jornadas de la OPE 2026 registran una caída del 15,7% en viajeros en la línea Algeciras-Ceuta, una tendencia habitual en la fase de salida que suele revertirse durante el retorno.

Ceuta, 29 de junio de 2026 – Las primeras jornadas de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, iniciada de forma oficial el pasado 15 de junio, han comenzado con un balance a la baja en el puerto de Ceuta. Según los últimos datos oficiales disponibles, la ciudad autónoma ha experimentado un descenso tanto en la afluencia de pasajeros como de vehículos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este arranque lento, sin embargo, entra dentro de las previsiones normales de las autoridades portuarias, ya que el puerto ceutí suele registrar su mayor pico de actividad de forma inversa: durante la fase de retorno, que se concentra a partir de mediados de agosto.

Balance del inicio de la OPE 2026 frente a 2025

El tráfico marítimo en la línea Algeciras-Ceuta muestra un retroceso en los indicadores de volumen, a pesar de haberse mantenido el mismo nivel de conectividad:

Pasajeros: Un total de 30.465 personas han elegido la ruta de Ceuta en este inicio de campaña, lo que representa 5.691 viajeros menos y un descenso del 15,7% respecto a los 36.156 del año pasado.

Un total de han elegido la ruta de Ceuta en este inicio de campaña, lo que representa y un descenso del respecto a los 36.156 del año pasado. Vehículos: Han transitado 6.984 automóviles , una caída de 1.712 unidades que equivale a un 19,7% menos que en el arranque de la OPE 2025 (8.696 vehículos).

Han transitado , una caída de 1.712 unidades que equivale a un que en el arranque de la OPE 2025 (8.696 vehículos). Rotaciones: Las navieras han operado un total de 237 trayectos, una cifra exactamente idéntica a la registrada en el mismo tramo del ejercicio anterior, garantizando la misma fluidez operativa.

Ceuta se mantiene como la segunda opción preferida

A pesar de la contracción de estas primeras jornadas, el enlace entre Algeciras y Ceuta se consolida como una infraestructura clave en el mayor movimiento migratorio planificado de la Unión Europea. La línea ceutí absorbe el 21,6% del total de los vehículos que han cruzado el Estrecho en lo que va de campaña, situándose solo por detrás del trayecto Algeciras-Tánger Med.

Distribución del tráfico de vehículos en la OPE 2026:

Posición Línea Marítima Porcentaje del Total 1º Algeciras – Tánger Med 45,9% 2º Algeciras – Ceuta 21,6% 3º Almería – Nador 8,4%

El resto del tráfico se reparte de forma minoritaria entre los demás puertos habilitados para la campaña a lo largo del litoral andaluz. Las autoridades recuerdan que el dispositivo logístico, de seguridad y de asistencia social y sanitaria se encuentra plenamente operativo en el recinto portuario ceutí para afrontar el incremento de flujos que se prevé de cara a las próximas semanas de julio.