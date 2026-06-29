El suceso ocurrió en San Pedro Square, en la ciudad de San José, durante una franja horaria en la que no se estaba retransmitiendo ningún partido del torneo. La Policía investiga el caso como un homicidio.

San José (California), 29 de junio de 2026 – La violencia ha sacudido uno de los puntos de encuentro del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Una persona ha fallecido y otra se encuentra en estado crítico tras registrarse un tiroteo la tarde del domingo en San Pedro Square, un conocido espacio de ocio en la ciudad de San José (California) que funciona estos días como fanzone de la Copa del Mundo.

Las autoridades locales han confirmado que en el momento en el que se produjo el ataque no se estaba proyectando ningún partido en las pantallas gigantes del recinto. El único encuentro programado para la jornada dominical del torneo había concluido horas antes, en torno a las 14:00 hora local (21:00 GMT).

Intervención policial y estado de las víctimas

El Departamento de Policía de San José desplegó un fuerte contingente en la zona tras recibir el aviso de los disparos. A través de un comunicado oficial en la red social X, las fuerzas de seguridad detallaron el balance del suceso:

Víctima mortal: Una persona fue declarada fallecida en el propio lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Una persona fue declarada fallecida en el propio lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Herido crítico: Una segunda víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida.

Testimonio de la escena: Una empleada de seguridad del recinto, que prefirió mantener el anonimato, relató a la agencia Reuters los momentos posteriores a los disparos: «La persona herida seguía gimiendo. Había sangre alrededor de su cuello y en la parte superior de la espalda mientras la policía se entrevistaba con los testigos».

El área de la Bahía, blindada por la investigación

A raíz del tiroteo, la escena fue completamente acordonada por los agentes, obligando al cierre inmediato de la mayoría de los bares y locales de restauración de San Pedro Square. Asimismo, varias calles aledañas han quedado cortadas al tráfico para permitir el trabajo de la unidad de homicidios, que trata de esclarecer los motivos del ataque y localizar al autor o autores de los disparos.

El área de la Bahía de San Francisco cuenta con varias decenas de zonas habilitadas para que los aficionados sigan el torneo y, hasta la fecha, ha albergado cinco partidos oficiales de la Copa del Mundo en sus estadios. El último de ellos fue el encuentro de eliminación directa disputado el pasado miércoles entre la selección de Bosnia y la anfitriona, Estados Unidos.