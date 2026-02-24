El Kremlin admite que la ofensiva sigue en marcha ante la falta de resultados definitivos, mientras el frente de Zaporiyia se convierte en un tablero de avances y retrocesos constantes.

En el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala, el Gobierno ruso ha dejado claro que no hay un final cercano para las hostilidades. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó este martes que la denominada «operación militar especial» continuará activamente, reconociendo de forma explícita que Rusia aún no ha logrado alcanzar las metas fijadas al inicio del conflicto.

«En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar», afirmó Peskov en su rueda de prensa diaria, subrayando la determinación de Moscú de mantener el pulso bélico de forma indefinida.

Avances y retrocesos en el tablero de Zaporiyia

La jornada ha estado marcada por una intensa actividad en el frente sur, específicamente en la región de Zaporiyia, donde la situación se mantiene volátil:

La toma de Izdvianka: El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy la «liberación» de esta aldea, situada a unos 60 kilómetros al este de la capital regional. Este movimiento forma parte de un avance lento pero constante de las tropas de la agrupación militar «Este».

El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy la «liberación» de esta aldea, situada a unos 60 kilómetros al este de la capital regional. Este movimiento forma parte de un avance lento pero constante de las tropas de la agrupación militar «Este». Contraofensiva ucraniana: Este anuncio ruso llega apenas 24 horas después de que Kiev informara de la recuperación de 400 kilómetros cuadrados de terreno ocupado. Según fuentes ucranianas, este avance ha sido posible gracias a la desconexión de las tropas rusas de la red satelital Starlink, que venían utilizando de forma irregular para sus comunicaciones.

Escalada de ataques a infraestructuras

Más allá del combate terrestre, Rusia ha intensificado su campaña de desgaste contra la retaguardia ucraniana. El mando militar ruso informó de ataques combinados con drones, misiles y artillería dirigidos específicamente contra:

Infraestructura crítica: Redes de transporte y nodos de energía esenciales para la logística militar. Capacidad tecnológica: Almacenes de drones y bases de lanzamiento. Despliegue de tropas: Concentraciones de efectivos ucranianos en diversos puntos de la línea de contacto.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantiene una postura optimista respecto a la dinámica en el frente sur, asegurando que sus unidades están logrando empujar las líneas rusas a pesar de la presión constante de Moscú.