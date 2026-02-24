Tras el oro olímpico de EE. UU. en Italia, el mandatario difundió un vídeo generado por inteligencia artificial donde abate físicamente a los jugadores canadienses antes de marcar el gol de la victoria.

Fiel a su estilo de comunicación disruptiva, el presidente Donald Trump ha vuelto a encender la polémica al publicar un vídeo hiperrealista generado por IA en su plataforma, Truth Social. En la pieza, Trump se convierte en la estrella absoluta de un agresivo encuentro de hockey sobre hielo frente a la selección de Canadá, transformando un éxito deportivo real en una metáfora de combate político y físico.

El contexto: Resaca olímpica y rivalidad vecinal

La publicación no es casual. Se produjo apenas horas después de que la selección nacional de hockey de Estados Unidos se coronara campeona en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 celebrados en Italia. En la vida real, el equipo estadounidense derrotó a Canadá en la final, un hito que Trump ha decidido capitalizar mediante una narrativa digital personalizada.

Análisis del vídeo: Traje de chaqueta y puños fuera

La secuencia destaca por una estética surrealista pero tecnológicamente avanzada, donde se observa a un Trump inusualmente ágil:

El atuendo: A diferencia del equipo reglamentario, el avatar de Trump compite vestido con su icónico traje azul y corbata roja , sorteando rivales con destreza profesional.

A diferencia del equipo reglamentario, el avatar de Trump compite vestido con su icónico , sorteando rivales con destreza profesional. La agresión: En un momento de máxima tensión, el mandatario digital se despoja de los guantes para golpear directamente a los jugadores canadienses, llegando a lanzar a uno de ellos violentamente contra la barrera de protección.

En un momento de máxima tensión, el mandatario digital se despoja de los guantes para golpear directamente a los jugadores canadienses, llegando a lanzar a uno de ellos violentamente contra la barrera de protección. El triunfo: Tras la exhibición de fuerza, Trump anota el gol definitivo, momento en el que el tono de la pieza cambia drásticamente hacia la camaradería, mostrándolo abrazado a los jugadores de la selección estadounidense.

Estrategia política y diplomacia digital

Expertos en comunicación señalan que este uso de la IA subraya la estrategia de Trump de mezclar la realidad con la ficción para potenciar su imagen de «ganador» frente a competidores internacionales. Al utilizar a Canadá —uno de los aliados más cercanos de EE. UU.— como el «antagonista» golpeado en el vídeo, el presidente refuerza su retórica de dominancia, incluso en el terreno del entretenimiento digital.