MADRID. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que no existen evidencias de que las autoridades de Marruecos planificasen o ejecutasen la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

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Durante su comparecencia en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que los organismos oficiales no han hallado indicios de autoría o complicidad por parte del país vecino: “Puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio”.

No obstante, Sánchez ha matizado que la posición del Ejecutivo se mantendrá condicionada a las investigaciones. El presidente ha señalado que, en caso de que en el futuro llegasen a aparecer pruebas que acrediten la implicación marroquí en los hechos, el Gobierno español “actuaría en consecuencia”.

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