El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su visita a Ceuta el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta. Durante su estancia, tiene como objetivo reafirmar su compromiso con la ciudad y sus habitantes, asegurando que «no os vamos a dejar solos».

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Feijóo ha destacado la relevancia de la ciudad en el inicio del curso político, subrayando que su presencia es para acompañar a los ceutíes en un momento crítico. En su intervención, también ha mencionado al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, describiéndolo como un «político de Estado» por su trabajo durante la crisis que afectó a la ciudad.

El líder del PP ha reconocido públicamente la labor de Vivas durante la crisis reciente, señalando la responsabilidad del Gobierno de España, del que afirmó que «abandonó a Ceuta en manos del presidente de la ciudad». Su intervención incluye un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de Vivas en momentos de dificultad.

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Feijóo ha querido extender su mensaje de apoyo a todos los ceutíes, declarando que el Partido Popular está presente en las dificultades enfrentadas por la comunidad. Agradeció a Vivas y al pueblo ceutí por su resiliencia en la situación extraordinaria vivida.

El presidente del PP ha enfatizado la necesidad de un Gobierno de España firme y presente, en contraste con la falta de respuestas que los ceutíes han experimentado en los últimos meses. Destacó que la situación afectó no solo a Ceuta, sino también a la seguridad y las fronteras de toda España.

La visita de Feijóo se prevé como un acto de gran significado para los ceutíes. Con su presencia, el presidente reafirmará el compromiso del Partido Popular de no permitir que la ciudad se sienta sola ante los desafíos que enfrenta, insistiendo en que «Ceuta necesita soluciones y un Gobierno que cumpla con su obligación».