España volverá al horario de invierno en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, cuando los relojes se retrasarán una hora. El cambio horario seguirá vigente en Ceuta y en el resto del país, pese al debate europeo sobre su eliminación.

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El cambio de hora de octubre de 2026 volverá a afectar a los relojes de los ceutíes y del conjunto de España. La madrugada del domingo 25 de octubre, cuando finalice el horario de verano, los relojes deberán retrasarse una hora para recuperar el horario de invierno.

En la Península y Baleares, el ajuste se realizará cuando sean las 03:00 horas, momento en el que pasarán a marcar las 02:00 horas. En Canarias, el cambio tendrá lugar una hora antes. Como consecuencia, la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre contará oficialmente con 25 horas.

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El cambio horario está establecido por la normativa europea y, por el momento, no será el último. Aunque durante los últimos años se ha debatido sobre la posibilidad de eliminar esta práctica, la Unión Europea mantiene actualmente el sistema de cambios estacionales.

La Comisión Europea publicó en marzo de 2026 el calendario oficial de cambios horarios para el periodo comprendido entre 2027 y 2031. Las fechas previstas mantienen los ajustes de marzo y octubre, por lo que el cambio de hora continuará aplicándose salvo que los Estados miembros alcancen un acuerdo diferente.

El sistema actual tiene su origen en la normativa comunitaria. La Directiva 2000/84/CE establece que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre. En España, el Real Decreto 236/2002 regula este cambio de forma indefinida.

El debate sobre la eliminación del cambio horario continúa abierto. España planteó en 2025 reabrir esta cuestión en Bruselas al considerar que el ahorro energético ya no tiene el mismo peso que cuando se implantó la medida. Sin embargo, cualquier modificación requiere un acuerdo entre los países de la Unión Europea.

Entre los argumentos a favor de mantener el sistema se encuentra el aprovechamiento de las horas de luz, mientras que quienes cuestionan el cambio señalan posibles efectos sobre el sueño y los ritmos circadianos. Los estudios científicos analizados hasta ahora muestran resultados diferentes según el tipo de cambio y el indicador estudiado.

En la práctica, muchos dispositivos conectados a internet, como móviles, ordenadores y tablets, realizan el cambio automáticamente. Sin embargo, algunos relojes, electrodomésticos antiguos y determinados vehículos pueden requerir un ajuste manual.

Por ahora, los ciudadanos de Ceuta volverán a modificar sus relojes el próximo 25 de octubre de 2026, en una medida que seguirá generando debate en Europa durante los próximos años.