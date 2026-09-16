El precio del diésel en España se dispara durante septiembre y deja prácticamente sin efecto la ampliación del descuento del Gobierno, con una media de 1,893 euros por litro a mitad de mes.

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El precio de los carburantes continúa al alza en España y el diésel ha registrado una fuerte subida durante las primeras semanas de septiembre, hasta absorber la mejora del descuento fiscal aplicada por el Gobierno para contener el coste del combustible.

Según los últimos datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el gasóleo tenía un precio medio de 1,783 euros por litro el 1 de septiembre, mientras que el pasado día 15 alcanzó los 1,893 euros por litro.

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El incremento, de alrededor de 11 céntimos por litro en apenas dos semanas, ha neutralizado la subida adicional de la bonificación aprobada por el Ejecutivo para septiembre. Actualmente, el diésel cuenta con un descuento de 20 céntimos por litro, después de que inicialmente estuviera previsto que la rebaja se redujera.

La gasolina también ha experimentado una evolución similar. Su precio medio pasó de 1,79 euros por litro al inicio de septiembre a 1,918 euros por litro, situándose en su nivel más alto del año tras una subida de hasta 11 céntimos.

El encarecimiento tiene un impacto directo en los conductores. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta unos 104,11 euros, frente a los 77,99 euros aproximadamente que suponía hace un año. En el caso de la gasolina, el mismo repostaje alcanza los 105,49 euros, unos 23 euros más que en septiembre del año anterior.

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han advertido de la presión existente en los mercados de productos refinados y han señalado que existe un “encarecimiento sin precedentes en el gasóleo”.

La patronal del sector reclama al Gobierno nuevas medidas para contener la subida y solicita recuperar un IVA reducido del 10% para los carburantes, además de una rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos.

La actual bonificación sustituyó a la rebaja del IVA aplicada durante las primeras medidas anticrisis. El descuento sobre el gasóleo fue de 15 céntimos por litro en julio, bajó a 10 céntimos en agosto y posteriormente se elevó a 20 céntimos desde el 1 de septiembre debido al aumento de los precios.