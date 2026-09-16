El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no respondió en el Congreso a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo sobre sus contactos con el rey de Marruecos tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, durante la sesión de control celebrada este miércoles.

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La crisis de Ceuta volvió a protagonizar el enfrentamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Feijóo preguntó a Sánchez si había mantenido conversaciones con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tras la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma, y reclamó conocer qué contactos se habían producido desde el pasado 30 de julio.

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“¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado al rey de Marruecos sobre la invasión que ha sufrido Ceuta y qué le ha respondido?”, planteó el presidente del PP.

Durante su intervención, Feijóo también hizo referencia a la posición trasladada por Marruecos ante el Parlamento Europeo sobre la posibilidad de aceptar los retornos de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, incluyendo ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países.

El líder popular cuestionó por qué estas personas continúan en Ceuta semanas después de la entrada masiva y reclamó al Gobierno que explique su actuación. Según Feijóo, la situación afecta a la ciudad autónoma, a España y a Europa.

Por su parte, Pedro Sánchez defendió que Ceuta saldrá reforzada de la crisis gracias al apoyo del Gobierno y criticó la postura de la oposición. El presidente también centró parte de su intervención en la suspensión cautelar de la Ley de Nietos por parte del Tribunal Supremo.

Sánchez calificó de “vergüenza” que, según sus palabras, el Supremo haya suspendido el derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante esta norma y acusó a Feijóo y a Vox de querer impedir ese derecho.

En su respuesta final, Feijóo insistió en que sus preguntas sobre Ceuta no habían recibido contestación y afirmó que Sánchez estaba desviando el debate hacia otros asuntos.

El presidente del PP también reclamó explicaciones sobre los recursos destinados a gestionar la situación migratoria y aseguró que la crisis de Ceuta no debe considerarse únicamente un problema de la ciudad autónoma, sino una cuestión que afecta a España y a Europa.