En este lunes de la tercera semana de Cuaresma, 9 de marzo de 2026, la Iglesia celebra la memoria de Santa Francisca Romana, una de las santas más singulares de la historia. Su vida es un testimonio de cómo la santidad no está reñida con las obligaciones del mundo, sino que se perfecciona en ellas.

Santa Francisca Romana (1384-1440)

Nacida en el seno de una familia noble de Roma, Francisca deseaba ser monja, pero por obediencia a sus padres aceptó casarse. Durante 40 años fue una esposa y madre ejemplar, demostrando que se puede servir a Dios en cualquier estado de vida.

La santidad en lo cotidiano: Es famosa su frase: «Una mujer casada debe dejar a Dios en el altar para encontrarlo en sus tareas domésticas». Supo equilibrar la oración profunda con el cuidado de su hogar y de los enfermos de Roma durante las pestes y guerras de su tiempo.

La visión del Ángel: Se dice que durante los últimos 30 años de su vida tuvo la gracia de ver permanentemente a su ángel custodio , quien la guiaba y protegía en sus labores de caridad.

Fundadora: Tras quedar viuda, fundó las Oblatas de María, una comunidad de mujeres laicas dedicadas a la oración y al servicio de los más necesitados sin clausura estricta.

Patronazgo: Curiosamente, es la Patrona de los automovilistas, debido a la leyenda de que su ángel la iluminaba con una luz especial en sus desplazamientos nocturnos por las oscuras calles de Roma.

Otros santos que se celebran el 9 de marzo

Junto a la mística romana, recordamos hoy a:

San Paciano de Barcelona, obispo: Una de las figuras más importantes de la Iglesia primitiva en España . Obispo de Barcelona en el siglo IV, fue un gran escritor y defensor de la fe. Es autor de la famosa frase: «Cristiano es mi nombre, católico mi apellido».

Santa Catalina de Bolonia, virgen: Monja clarisa y artista del siglo XV. Es la patrona de los pintores y artistas cristianos, conocida por sus visiones y por su cuerpo incorrupto que aún se conserva sentado en su capilla de Bolonia.

San Bruno de Querfurt, obispo y mártir: Monje benedictino que fue martirizado en el siglo XI mientras intentaba evangelizar a las tribus de Prusia.

Monje benedictino que fue martirizado en el siglo XI mientras intentaba evangelizar a las tribus de Prusia. San Vital de Castronovo, monje: Un asceta del siglo X que vivió en el sur de Italia, conocido por su rigor espiritual y su amor al silencio.

Beatos

Beato Juan de Vallombrosa: Monje que pasó de ser un estudioso de la magia negra a un santo ermitaño tras una conversión radical, dedicando el resto de su vida a la penitencia.

Reflexión de Cuaresma: El Deber de Estado