El segundo hijo del fallecido ayatolá consolida el poder de los Guardianes de la Revolución en un momento de máxima tensión bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

La República Islámica de Irán ha oficializado este domingo el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo guía supremo del país. Su elección, comunicada por el principal cuerpo clerical, marca un giro histórico hacia una sucesión hereditaria —una práctica que su predecesor y padre, Ali Jamenei, había rechazado públicamente en 2024— y sitúa al frente del régimen a una de las figuras más herméticas y controvertidas del entramado de poder iraní.

La designación de Mojtaba Jamenei, de 56 años, se produce apenas días después de la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero a los 86 años durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. En dichos bombardeos también perdió la vida su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento.

Un perfil marcado por la represión y la influencia en la sombra

Aunque su figura ha permanecido históricamente rodeada de especulaciones debido a su baja exposición en ceremonias oficiales, Mojtaba Jamenei es considerado una pieza clave en el núcleo duro del régimen. Su influencia se consolidó fundamentalmente a través de su estrecha colaboración con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica.

Su papel en la represión interna es señalado por diversos opositores y analistas, quienes le atribuyen la dirección del Basij —la milicia voluntaria de la Guardia Revolucionaria— durante las protestas de 2009 que desarticularon al Movimiento Verde. El Tesoro de Estados Unidos, que ya le impuso sanciones en 2019, detalló que el ahora líder supremo trabajó junto a los Guardianes para «avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras» de su padre y consolidar sus objetivos represivos, llegando a actuar como su representante oficial pese a no ostentar cargos gubernamentales electos.

En el ámbito religioso, Mojtaba Jamenei, nacido en la ciudad santa de Mashhad en 1969, ha alcanzado el rango de hoyatoleslam, una categoría de clérigo de nivel intermedio, inferior al estatus de ayatolá que ostentaron sus antecesores.

Un futuro militarizado frente a Occidente

El ascenso de Mojtaba Jamenei, que se impuso frente a otros contendientes como el nieto del fundador de la República Islámica, Hassan Jomeini, o el clérigo Alireza Arafi, es interpretado por la comunidad internacional como una señal de continuidad radical. Según diversas fuentes analíticas, su nombramiento refuerza el control de la Guardia Revolucionaria sobre las estructuras del Estado y augura una etapa de mayor militarización del régimen.

Esta hoja de ruta de confrontación ha encontrado una respuesta inmediata en el exterior. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el pasado miércoles, en plena fase de sucesión, que cualquier sucesor de Ali Jamenei se convertiría en un objetivo militar, elevando aún más la tensión en una región que ya atraviesa una crisis sin precedentes.