El santoral católico celebra hoy, 18 de junio, a Santos Ciríaco y Paula, mártires de finales del siglo IV. La memoria de ambos se vincula con la tradición martirial cristiana asociada al contexto romano de su tiempo.

Este jueves 18 de junio cae en el transcurso del año litúrgico, sin que el calendario universal lo marque como una gran solemnidad. Aun así, la conmemoración de mártires como Ciríaco y Paula y la presencia de obispos, eremitas y vírgenes ofrecen una jornada rica para conocer distintos acentos de la santidad: fortaleza, servicio pastoral, retiro y entrega.

Santos Ciríaco y Paula (c. s. IV)

La tradición sitúa a Ciríaco y Paula entre los testigos de la fe que padecieron persecuciones en el Imperio tardorromano, con una datación aproximada hacia el c. s. IV. En este tipo de conmemoraciones antiguas, los datos biográficos son más bien escuetos, pero el núcleo común es el martirio como testimonio cristiano.

En el calendario se les presenta de forma conjunta: no solo como personas recordadas por su valentía, sino como ejemplo de una misma fidelidad en medio de un tiempo difícil. Su fiesta en 18 de junio conserva esa memoria, orientando la devoción a la fortaleza y a la coherencia de vida.

La lectura espiritual de su día suele centrarse en la continuidad del testimonio: permanecer firmes y no renunciar a la fe aun cuando el contexto civil y religioso era hostil. Ese mensaje encaja con el carácter martirial de su conmemoración.

Como sucede con otros mártires antiguos, el peso de la tradición histórica recae en la transmisión del culto: la Iglesia mantiene viva la memoria de Ciríaco y Paula a través de la fecha, el título de mártires y la invitación a imitar su actitud ante la adversidad.

Otros santos que se celebran el 18 de junio

Santos Marcos y Marceliano : mártires, datados en el año 304 .

: mártires, datados en el año . San Leoncio de Trípoli : soldado cristiano, con tradición ubicada en el siglo IV .

: soldado cristiano, con tradición ubicada en el . San Amando de Burdeos : obispo, situado en el siglo V .

: obispo, situado en el . San Calógero : eremita, con datación aproximada hacia el c. s. V .

: eremita, con datación aproximada hacia el . Santa Isabel de Schönau : virgen, vinculada a la tradición del siglo XII (c. 1164 ).

: virgen, vinculada a la tradición del (c. ). San Gregorio Barbarigo : obispo, asociado a 1697 .

: obispo, asociado a . Beata Hosana Andreasi: virgen, recordada con referencia a 1505.

Tradiciones y patronazgos

En muchos lugares, el 18 de junio se aprovecha para rezar por la fortaleza de los cristianos perseguidos y por la fidelidad en las circunstancias ordinarias, especialmente por el recuerdo de mártires como Ciríaco y Paula, Marcos y Marceliano o Leoncio de Trípoli. También es habitual acompañar la jornada con una oración breve a obispos y pastores santos como San Amando de Burdeos y San Gregorio Barbarigo, pidiendo sabiduría y vigilancia en el servicio eclesial. Donde existe devoción local, el recuerdo de Santa Isabel de Schönau y Beata Hosana Andreasi se vincula a la oración por la pureza y la perseverancia en la vida consagrada, mientras que San Calógero, eremita, inspira tiempos de recogimiento.