El Ministerio para la Transición Ecológica publicó el domingo 2 de agosto de 2026 los datos de 10 estaciones en Ceuta: ON365 registra hoy los precios más bajos para gasolina 95 (1.549 €/L) y 98 (1.589 €/L), mientras que CEPSA lidera el mínimo en diésel A (1.594 €/L).

Debajo tienes la tabla de ganadores y también las estaciones más caras del día; revisa el precio en el surtidor antes de repostar porque pueden producirse cambios o promociones puntuales.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El promedio en Ceuta para la gasolina 95 es 1.563 €/L, con un rango entre 1.549 y 1.568. Las estaciones con los precios más competitivos son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.549 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.549 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): 1.564 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1.564 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.567 €/L

ON365 aparece como la opción más barata en 95, con dos ubicaciones al mismo precio.

Gasolina 98

El promedio para la gasolina 98 es 1.595 €/L. Hoy las opciones más económicas son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.589 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.589 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.597 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8): 1.597 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.597 €/L

El margen entre mínimo y máximo es reducido; ON365 vuelve a figurar como referencia en 98.

Diésel

En diésel A, el promedio alcanza 1.617 €/L, con mínimo 1.594 y máximo 1.628. Los precios más bajos se distribuyen así:

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): 1.594 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1.594 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.609 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.609 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.627 €/L

CEPSA encabeza el listado de diésel con dos estaciones al precio mínimo del día.

Las más caras

Si estás cerca de alguna de estas estaciones, puede merecer la pena buscar alternativa: en gasolina 95, los precios más altos detectados el domingo 2 de agosto de 2026 son:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1.568 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10): 1.567 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1.567 €/L

La diferencia máxima frente al mínimo en 95 (1.549 €/L) es pequeña por litro, pero puede sumar en depósitos grandes.

Consejos

Compara por tipo de combustible : los precios de 95, 98 y diésel no siempre se mueven igual.

: los precios de 95, 98 y diésel no siempre se mueven igual. Mira el rango del día : hoy, la gasolina 95 oscila entre 1.549 y 1.568 €/L.

: hoy, la gasolina 95 oscila entre 1.549 y 1.568 €/L. Valora la ruta : el ahorro por litro puede no compensar un desvío importante.

: el ahorro por litro puede no compensar un desvío importante. Confirma el precio en el surtidor: los listados reflejan los valores publicados en el momento del análisis.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.