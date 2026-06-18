Así viene el tiempo en Ceuta este jueves, 18 de junio de 2026, con información de la AEMET: jornada estable y de ambiente templado, con nubes altas dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán en rango cálido, con una máxima de 26°C y una mínima de 20°C, mientras la sensación térmica acompañará de forma muy similar.

En cuanto al viento, soplará del sureste (SE) con una intensidad de 10 km/h, un nivel moderado que, en general, no debería complicar los planes al aire libre. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante la jornada. Eso sí, el índice UV máximo alcanza 9, un valor alto para la radiación solar.

Previsión para los próximos días

La continuidad del tiempo parece mantenerse en los próximos días. El viernes 19 de junio la AEMET prevé una máxima de 25°C y una mínima de 21°C, con poco nuboso y viento del este (E) a 10 km/h. Será un día muy parecido en sensación, con calma relativa y sin indicios de lluvia.

El sábado 20 de junio suben ligeramente los valores: máxima de 26°C y mínima de 20°C, también con poco nuboso, pero con el viento E aumentando a 15 km/h. Para el domingo 21 de junio, la AEMET marca máxima de 26°C y mínima de 19°C, con el resto de campos sin completar en la información facilitada (aparece un dato de viento sin valor numérico). En cualquier caso, por los datos disponibles, la tendencia general sigue siendo de tiempo seco.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 50% y 95% (máxima 95%, mínima 50%)

entre 50% y 95% (máxima 95%, mínima 50%) Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (gafas, sombrero/gorra y crema solar) especialmente en las horas centrales. Aunque no hay lluvia (0%), las nubes altas no quitan la intensidad de la radiación. Por la franja de temperaturas (mínima 20°C y máxima 26°C), se recomienda ropa ligera, y llevarse algo fino por si refresca en la noche; el viento del SE es flojo a moderado, pero puede notarse en zonas más expuestas.