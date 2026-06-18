El servicio de farmacias de guardia garantiza la atención farmacéutica cuando el resto de boticas permanece cerrado, especialmente en fines de semana y fuera del horario habitual. Para este jueves, 18 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la información de turnos correspondiente a las distintas zonas de la ciudad.
De acuerdo con los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, hoy no hay farmacias de guardia registradas. Esto significa que, en las secciones habituales (Zona Centro, Campo Exterior y Turno noche), no consta ninguna farmacia.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para este turno en la fecha indicada.
Ante cualquier necesidad, se recomienda acudir con receta médica o con la documentación necesaria para agilizar la atención. En horarios nocturnos, cuando puede haber más demanda y menor disponibilidad, tener la receta a mano y comunicar claramente el problema ayuda a que el servicio se gestione con mayor rapidez.