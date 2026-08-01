Este domingo, 2 de agosto de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1321 €/kWh, con un día marcado por grandes contrastes: hay tramos con costes muy bajos y, al final de la jornada, aparece el pico máximo.

Según el semáforo de la jornada (AMARILLO), la estrategia para pagar menos pasa por concentrar el consumo en las franjas recomendables y evitar las horas más caras. El margen de ahorro está claro: la electricidad más barata llega entre las 12:00 y las 13:00, mientras que el tramo a evitar es de 22:00 a 23:00.

Horas clave para ahorrar: casi gratis al mediodía y máxima precaución por la noche

Si buscas una pauta simple para hoy, es esta: aprovecha el valle del precio y retrasa el consumo intensivo hasta las mejores horas. En concreto:

Hora más barata: 12:00 – 13:00 con 0,009 €/kWh .

12:00 – 13:00 con . Hora más cara: 22:00 – 23:00 con 0,2522 €/kWh .

22:00 – 23:00 con . Franja más económica: 12:00 – 15:00 con 0,0093 €/kWh.

Con estos datos, las tareas que suelen encajar mejor son las que puedes planificar: lavadora, lavavajillas y, si tu equipo lo permite, preparativos en los que puedas “mover” el trabajo hacia el mediodía. Y por la noche, mejor ajustar: el tramo caro de las 22:00-23:00 suele castigar especialmente si se acumula consumo (horno, cocina, carga de dispositivos o climatización sostenida).

Evolución por tramos del día: madrugada estable, mañana muy barata, tarde irregular y noche con subida

La madrugada arranca con precios relativamente altos frente al mediodía: en las primeras horas se mantienen en torno a valores superiores a los mínimos del día. A medida que avanza la mañana, el precio empieza a caer con fuerza: destacan especialmente los tramos de 10:00 a 12:00, donde se alcanzan los valores más bajos de toda la jornada.

La tarde mantiene el “buen tono” en el arranque (todavía cerca de precios muy bajos durante el entorno de las 12:00-15:00), pero luego se observa una progresiva subida hacia el final de la tarde. Ya en la noche, el escenario cambia: los precios se incrementan claramente y culminan en el máximo entre las 22:00 y 23:00. Resultado práctico: si tienes margen para desplazar consumos, el mediodía es la ventana y la noche requiere contención.

Precio de la luz por horas (domingo 2 de agosto de 2026)