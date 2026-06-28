El santoral católico celebra hoy, 29 de junio, a Santos Pedro y Pablo, apóstoles. La Iglesia vincula esta fecha con su testimonio en Roma, tradición que ha marcado la devoción popular durante siglos.

Lunes, 29 de junio, cae dentro del tiempo ordinario y sirve como punto de alta intensidad en el calendario devocional. Es una jornada especialmente relevante por tratarse de los dos grandes apóstoles que, según la tradición, sellaron su predicación con el martirio y dejaron un influjo decisivo en la vida eclesial.

Santos Pedro y Pablo

En la memoria cristiana, San Pedro es presentado como apóstol y figura central de la primera comunidad. San Pablo, por su parte, destaca como apóstol de los gentiles y como impulsor de la expansión del mensaje cristiano. Ambos son recordados junto a Roma, donde la tradición sitúa el final de su vida apostólica.

Su conmemoración el 29 de junio ha quedado asociada a la idea de “martirio” y a la unidad del testimonio apostólico. En la liturgia, la solemnidad subraya no solo la valentía personal, sino también la misión: anunciar el Evangelio y sostener la comunión entre las comunidades.

El legado espiritual de Pedro y Pablo se expresa en el modo de entender la Iglesia como comunidad apostólica: Pedro como referencia de liderazgo en la fe y Pablo como modelo de predicación incansable y de profundización teológica. Por eso, sus nombres aparecen con frecuencia en la historia de la evangelización y en la vida de numerosas diócesis.

Para muchos fieles, el día es también una ocasión de renovar la oración por la unidad de la Iglesia y por la fidelidad al anuncio cristiano. La memoria de ambos apóstoles sigue viva en oraciones, celebraciones parroquiales y expresiones litúrgicas vinculadas a la tradición romana.

Otros santos que se celebran el 29 de junio

San Siro de Génova : obispo , tradición que lo sitúa alrededor del año 330 , ligado a Génova .

: , tradición que lo sitúa alrededor del , ligado a . San Casio de Narni : obispo , consignado para el año 558 en Narni .

: , consignado para el en . Santa Emma de Gurk : condesa , datada “ c. 1045 ”, asociada a Gurk .

: , datada “ ”, asociada a . Santos Pablo Wu Juan, Juan Bautista Wu Mantang y Pablo Wu Wanshu: mártires de China, con fecha aproximada en torno al año 1900.

Significado litúrgico

El 29 de junio se celebra con especial relieve por la presencia conjunta de Santos Pedro y Pablo como apóstoles. En la práctica litúrgica, esta solemnidad impulsa a recordar el papel misionero de los apóstoles y su testimonio hasta el final. Además, la coincidencia de otros obispos y mártires en la misma fecha ayuda a contemplar cómo, en distintas épocas y lugares—desde Génova y Narni hasta Gurk y China—la Iglesia reconoce la fidelidad cristiana en formas diversas: el pastoreo, el compromiso social y el martirio.