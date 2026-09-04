El 4 de septiembre, tras confirmarse que Dámaso organizó el robo de bebés, Valle Salvaje acelera sus tramas: desaparición del implicado y una revelación mortal colocan a los personajes contra las cuerdas. El avance semanal (del 31 de agosto al 4 de septiembre) dibuja giros que reabren heridas más que cerrarlas.

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En el centro del capítulo aparece Rafael, que ya conoce a su supuesto hijo y afronta esa verdad como el inicio de nuevas incertidumbres, no como un cierre. Ese descubrimiento obliga a Rafael a reconstruir decisiones pasadas y a medir las consecuencias públicas y personales de una identidad que cambia de golpe. La trama prioriza las reacciones: discusiones íntimas, sospechas en el pueblo y decisiones que pueden alterar alianzas. El tono es más de consecuencias que de reconciliaciones; cada respuesta genera otra pregunta.

La desaparición de Dámaso funciona como detonante: su ausencia no solo plantea quién lo buscó, sino que reaviva rencillas y recalibra responsabilidades. Al mismo tiempo, la llamada «revelación mortal» amenaza con revisar hechos que parecían cerrados y con poner patas arriba lo que varios personajes creían controlado.

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Enriqueta mantiene la presión: sigue reclamando que se le devuelva la deuda, un conflicto económico que en este entorno rural actúa como palanca de tensión y posible venganza. Esa demanda influye en pactos y en la disposición de otros vecinos a apoyar o enfrentar a los implicados.

Braulio y Manuela siguen sin hallar equilibrio; la inquietud de Braulio por la relación se filtra en escenas domésticas y en decisiones que pueden tensar aún más su vínculo.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE en su horario habitual a las 16:30.

Este viernes 4 de septiembre de 2026, la sobremesa de TVE ofrece el episodio que confirma cambios clave en la historia familiar de Rafael, la desaparición de Dámaso y la continuación del conflicto económico de Enriqueta.

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