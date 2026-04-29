El número 527, «La Pajarera», reparte la suerte en el tramo final de abril

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este miércoles 29 de abril de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo benéfico. Este sorteo, profundamente vinculado a la vida cotidiana de los ceutíes, es la vía principal para que la organización financie su labor social y humanitaria en la ciudad autónoma, permitiendo que la solidaridad llegue a los colectivos más vulnerables.

En la extracción de hoy, el azar ha señalado un número que en el glosario popular de Ceuta evoca una imagen clásica y cercana.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el acto oficial realizado a las 13:30 horas, el número agraciado ha sido:

Número premiado: 527

En el lenguaje tradicional que los participantes y vendedores emplean para dar vida a este sorteo, el 527 es conocido popularmente como «La Pajarera». Aquellos que posean el cupón con esta cifra pueden proceder ya a la validación de su premio.

El impacto de tu colaboración

Cada boleto de la Cruz Roja que se adquiere en Ceuta se traduce en ayuda directa para la comunidad local. Gracias a la participación ciudadana en el sorteo de hoy, se fortalecen programas esenciales:

Atención a la Dependencia: Servicios de teleasistencia y acompañamiento integral para personas mayores.

Servicios de teleasistencia y acompañamiento integral para personas mayores. Inclusión Social: Reparto de productos de primera necesidad y kits de higiene para familias en situación crítica.

Reparto de productos de primera necesidad y kits de higiene para familias en situación crítica. Éxito Escolar: Refuerzo educativo y meriendas saludables para menores de entornos vulnerables.

Refuerzo educativo y meriendas saludables para menores de entornos vulnerables. Salud y Emergencias: Mantenimiento de los dispositivos de prevención y atención sanitaria inmediata en la ciudad.

¿Cómo cobrar el premio?

Si eres el afortunado poseedor del número 527, recuerda los pasos para el cobro:

Sede de Cruz Roja: Puedes acudir a la oficina principal de Cruz Roja Ceuta. Vendedores Autorizados: Consulta con los vendedores oficiales distribuidos por toda la ciudad. Estado del Cupón: Es imprescindible presentar el boleto físico original y que este se encuentre en buenas condiciones de legibilidad.

Desde la Cruz Roja de Ceuta agradecemos profundamente la confianza y la solidaridad de todos los ceutíes. Vuestra aportación diaria es la que permite que la ayuda no se detenga.