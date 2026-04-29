La convivencia en ‘Supervivientes’ volvió a vivir un momento de máxima tensión después de que varios concursantes se alarmaran por la presencia de un animal marino cerca de la zona de pesca. Lo que empezó como una jornada habitual en el mar terminó con gritos, nervios y muchas dudas sobre si realmente habían visto un tiburón.

La primera en dar la voz de alarma fue Nagore Robles, que se encontraba pescando cuando detectó bajo el agua una silueta grande y gris. La colaboradora no lo dudó y salió rápidamente hacia una roca, donde estaba Ivonne Reyes.

Nagore Robles se encuentra con un escualo en el mar

La pesca es una de las tareas más importantes para los concursantes de ‘Supervivientes’, ya que supone una de sus principales formas de conseguir alimento. Sin embargo, el susto vivido por Nagore podría cambiar sus planes durante los próximos días.

“¡Un puto tiburón!”, exclamó al ver al animal, visiblemente alterada. Después, ya desde la roca, explicó a sus compañeros que había visto una figura grande bajo el agua.

Cuando Alba Paul le preguntó si era un tiburón de aleta negra, Nagore respondió que no había podido identificarlo con precisión, pero sí describió el tamaño del animal.

“Era gris, pero grande como un sollo, como ella de grande”, dijo señalando a Ivonne Reyes. “Tremendo susto, no quiero volver a pescar en unos días”, añadió.

Alvar Seguí intenta identificar al animal

Tras el susto, Alvar Seguí quiso obtener más detalles para averiguar qué tipo de tiburón podía ser. Preguntó si se trataba de una especie que se alimentaba de peces grandes o de crustáceos, pero Nagore se tomó la pregunta con humor.

“No le he preguntado su menú favorito”, respondió la vasca, todavía afectada por lo ocurrido.

Alvar insistió en saber si el animal tenía la cabeza aplastada o en forma de pico, pero Nagore explicó que no había tenido tiempo de observarlo con claridad. Según contó, solo vio “una cosa inmensa y gris” debajo de ella y reaccionó saliendo del agua de inmediato.

Almudena también se asusta durante un baño nocturno

El miedo no terminó con el episodio de Nagore. Por la noche, Almudena decidió darse un baño y también salió gritando del agua tras ver lo que creyó que podía ser una aleta.

“¡Una aleta, una aleta, un tiburón!”, gritó al regresar junto al grupo.

El momento generó nuevas teorías entre los concursantes. Algunos pensaron que podía tratarse de un pez luna, mientras que otros mantuvieron la duda sobre si había otro animal marino cerca de la playa.

Alvar descubre que era una raya

Finalmente, Alvar se lanzó al agua para comprobar qué había visto Almudena. Tras acercarse, confirmó que no se trataba de un tiburón, sino de una raya.

“Es una raya, es una raya. Es una raya preciosa, como el profesor de Nemo”, comentó, en referencia a la película de Pixar.

La aclaración rebajó la tensión, aunque el susto ya se había extendido entre los supervivientes.

La pesca, una tarea cada vez más complicada

La aparición de animales marinos cerca de la zona de pesca supone un nuevo obstáculo para los concursantes. En ‘Supervivientes’, conseguir comida es fundamental, pero situaciones como esta pueden hacer que algunos participantes se lo piensen dos veces antes de volver a meterse en el agua.

Nagore fue clara tras el susto: no quiere volver a pescar durante unos días. Su reacción refleja el miedo que se vivió en la playa y cómo un simple avistamiento puede alterar por completo la rutina del grupo.

Un nuevo momento de tensión en ‘Supervivientes’

El episodio del supuesto tiburón se suma a la larga lista de momentos extremos que viven los concursantes en Honduras. Hambre, cansancio, convivencia complicada y ahora también el miedo a lo que pueda aparecer bajo el agua.

Aunque finalmente uno de los avistamientos resultó ser una raya, el susto de Nagore dejó huella entre sus compañeros y volvió a demostrar que en ‘Supervivientes’ cualquier tarea cotidiana puede convertirse en una escena de pánico.