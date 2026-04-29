Jorge Azcón ya es presidente de Aragón. El candidato del Partido Popular ha sido investido este miércoles en las Cortes autonómicas con el respaldo de los diputados de PP y Vox, en una votación que confirma el nuevo acuerdo entre ambas formaciones para gobernar la comunidad.

Durante su intervención, Azcón ha defendido que el pacto alcanzado con Vox “va a ser bueno para Aragón” y ha asegurado que la prioridad de ambas fuerzas políticas es “la democracia”. El nuevo presidente aragonés ha querido rebajar las críticas de la oposición y ha insistido en que cualquier medida incluida en el acuerdo se aplicará dentro de la legalidad vigente.

Azcón defiende el pacto con Vox

El dirigente popular ha centrado parte de su discurso en responder a las críticas del PSOE y del resto de la oposición por el contenido del acuerdo con Vox, especialmente en lo relativo al principio de prioridad nacional.

Azcón ha asegurado que esa medida se aplicará conforme a tres criterios: legalidad, competencia autonómica y mínimo común denominador. Además, ha prometido que ningún expediente llegará al Consejo de Gobierno sin un informe favorable de los letrados de la Comunidad Autónoma.

Con ello, el nuevo presidente ha tratado de dejar claro que el Ejecutivo aragonés no aprobará ninguna iniciativa que no encaje dentro del marco jurídico autonómico.

“No se exige ninguna nacionalidad”

En respuesta a la portavoz socialista, Pilar Alegría, Azcón ha defendido que la aplicación del principio de prioridad nacional se fundamentará en el “arraigo real y verificable con el territorio”.

El presidente aragonés ha recalcado que “no se exige ninguna nacionalidad” y ha rechazado las acusaciones de racismo y xenofobia dirigidas contra PP y Vox. Según Azcón, la oposición está recurriendo al “discurso del miedo” para alertar de consecuencias que, a su juicio, no se producirán.

“Hago el mismo discurso porque ustedes hacen el mismo discurso, el discurso del miedo”, ha afirmado durante su intervención en las Cortes.

Críticas a la oposición por hablar de privatización sanitaria

Azcón también ha respondido a las críticas sobre una posible privatización de la sanidad pública. El presidente ha asegurado que la oposición ya utilizó ese argumento durante su etapa como alcalde de Zaragoza y ha defendido que los hechos serán los que determinen la acción del nuevo Gobierno.

“La realidad son los hechos, no las profecías”, ha señalado, restando valor a los avisos de la izquierda sobre el impacto del pacto entre PP y Vox en los servicios públicos.

Una investidura “histórica” para el PP

El nuevo presidente de Aragón ha calificado su investidura como “histórica” por contar con el respaldo de 40 diputados de PP y Vox. Ese apoyo parlamentario le permitirá iniciar una nueva etapa al frente del Gobierno autonómico con mayoría suficiente para sacar adelante sus primeras medidas.

La toma de posesión de Jorge Azcón está prevista para este jueves, mientras que los nueve consejeros del nuevo Ejecutivo aragonés lo harán el lunes de la próxima semana en la sede del Gobierno de Aragón.

Vox avisa: “No es un cheque en blanco”

Por parte de Vox, su portavoz, Alejandro Nolasco, ha dejado claro que el apoyo al Gobierno de Azcón no será incondicional. La formación de Santiago Abascal ha advertido de que no será un “socio dócil”, aunque sí “fiable”.

“Seremos leales, exigentes, constructivos y firmes”, ha afirmado Nolasco, quien ha insistido en que el respaldo de Vox al PP “no es un cheque en blanco”.

El portavoz ha defendido además que el principio de prioridad nacional es legal y ha sostenido que lo irresponsable sería negar que existe un problema en el reparto de recursos públicos.

Aragón abre una nueva etapa política

Con la investidura de Jorge Azcón, Aragón inicia una nueva legislatura marcada por el acuerdo entre PP y Vox. El nuevo presidente asume el cargo con el compromiso de aplicar el pacto dentro del marco legal y con la promesa de garantizar estabilidad política.

La oposición, sin embargo, mantendrá la presión sobre el Ejecutivo, especialmente en asuntos como sanidad, servicios públicos, inmigración y aplicación de la prioridad nacional. La primera prueba del nuevo Gobierno llegará con la formación del Consejo y las primeras decisiones políticas de la legislatura.