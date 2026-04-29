Marruecos vuelve a situarse en el centro del tablero militar africano con el inicio de African Lion 2026, el mayor ejercicio anual conjunto del Comando África de Estados Unidos. Las maniobras reúnen a cerca de 5.000 efectivos y a casi 40 países, en una operación que refuerza la cooperación entre Washington, Rabat y otros socios estratégicos del continente.

La edición de este año, organizada por el Mando África de Estados Unidos junto a las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, consolida a Marruecos como uno de los aliados militares más relevantes de Estados Unidos en el norte de África. El ejercicio se desarrolla entre el 20 de abril y el 8 de mayo en diferentes puntos del territorio marroquí, entre ellos Kenitra, Tan-Tan y Agadir, además de otras localizaciones en países africanos participantes.

Marruecos, anfitrión clave de African Lion 2026

La inauguración tuvo lugar en el cuartel general del Comando de la Zona Sur en Agadir, con presencia de altos mandos militares de Marruecos y Estados Unidos. Durante el acto, las dos delegaciones subrayaron el crecimiento de la cooperación militar entre ambos países y la importancia de estas maniobras para mejorar la interoperabilidad entre ejércitos aliados.

African Lion 2026 cuenta con la participación de países africanos como Marruecos, Ghana, Senegal y Túnez, además de socios europeos, americanos y de Oriente Medio. Según fuentes militares, esta edición reúne a 19 países africanos, seis europeos y varios aliados internacionales, lo que convierte el ejercicio en una de las mayores demostraciones de coordinación militar multinacional en el continente.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en África

El ejercicio tiene como objetivo mejorar la capacidad de actuación conjunta entre las fuerzas estadounidenses, los aliados de la OTAN y los socios africanos. Washington busca reforzar su influencia militar en una región marcada por la inestabilidad en el Sahel, el auge de amenazas híbridas y la creciente competencia geopolítica con otras potencias.

Para Estados Unidos, Marruecos es una pieza estratégica por su posición geográfica, su estabilidad institucional y su capacidad para proyectar operaciones en el norte y oeste de África. Para Rabat, estas maniobras suponen una oportunidad para exhibir modernización militar, capacidad logística y buena sintonía con uno de sus principales aliados internacionales.

Nuevas tecnologías, inteligencia artificial y guerra multidominio

La edición de 2026 no se limita a maniobras convencionales. Uno de los grandes objetivos del ejercicio es integrar nuevas tecnologías militares, sistemas de inteligencia artificial, plataformas autónomas y herramientas digitales aplicadas a escenarios de combate modernos.

Los entrenamientos incluyen operaciones terrestres, aéreas y marítimas, así como simulaciones de crisis en entornos complejos. El objetivo es preparar a las tropas para conflictos en los que la coordinación entre dominios —tierra, mar, aire, ciberespacio e información— resulta cada vez más decisiva.

Las lecciones extraídas de guerras recientes, como las de Ucrania o Irán, han acelerado el interés por este tipo de ejercicios. La capacidad para tomar decisiones rápidas, compartir información en tiempo real y coordinar unidades de distintos países se ha convertido en una prioridad para los ejércitos modernos.

El sistema Link-16, símbolo de la cooperación militar

Uno de los elementos más destacados de esta edición es el uso del sistema Link-16, una herramienta de enlace táctico que permite intercambiar información de forma segura entre fuerzas militares.

Este sistema, tradicionalmente vinculado a los países de la OTAN, fue probado entre las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y el ejército estadounidense antes del inicio de las maniobras. Su integración permite mejorar la comunicación operativa, compartir datos en tiempo real y facilitar la coordinación en escenarios conjuntos.

Para Marruecos, la incorporación de este tipo de capacidades supone un salto cualitativo en su relación militar con Estados Unidos y refuerza su imagen como socio avanzado dentro del continente africano.

Rabat presume de alianza con Washington

La celebración de African Lion 2026 llega en un contexto de creciente acercamiento entre Marruecos y Estados Unidos. La cooperación militar entre ambos países se ha intensificado durante los últimos años, tanto en ejercicios conjuntos como en transferencia tecnológica, formación y adquisición de capacidades defensivas.

El papel de Marruecos como país anfitrión refuerza además su posición diplomática en África. Rabat busca presentarse como un socio fiable para Occidente, un actor estable en el Magreb y una potencia regional con capacidad para liderar operaciones multinacionales.

Un mensaje también para Europa y el norte de África

La magnitud de African Lion 2026 envía un mensaje claro en clave regional. Marruecos no solo fortalece su vínculo con Estados Unidos, sino que también proyecta su capacidad militar ante sus vecinos y ante los socios europeos que participan en las maniobras.

La operación evidencia la importancia creciente del norte de África en la seguridad internacional. El control de rutas estratégicas, la vigilancia del Mediterráneo, la lucha contra el terrorismo y la protección de infraestructuras críticas convierten a la región en un espacio prioritario para Washington y sus aliados.

Marruecos consolida su papel como socio militar estratégico

Con African Lion 2026, Marruecos vuelve a exhibir músculo militar y capacidad de coordinación con Estados Unidos. La participación de miles de efectivos y decenas de países refuerza el peso de Rabat dentro de la arquitectura de seguridad africana.

Las maniobras no solo sirven para entrenar tropas, sino también para enviar una señal política: Marruecos quiere ser visto como un aliado militar de primer nivel, capaz de operar con tecnologías avanzadas y de integrarse en ejercicios multinacionales de alta exigencia.

En plena reconfiguración de alianzas en África y el Mediterráneo, African Lion 2026 confirma que la relación militar entre Estados Unidos y Marruecos atraviesa uno de sus momentos más sólidos.